Червоне та чорне. Cестра Кейт Міддлтон з'явилася на публіці в ефектному ансамблі

Після народження другої дитини Піппа Мідддлтон дуже рідко виходить кудись, проте зробила виняток, щоб відвідати нове шоу Cirque du Soleil.

38-річна сестра герцогині Кембриджської Піппа Міддлтон, ставши матір'ю, рідко з'являється у світлі, віддаючи перевагу закритому життю подалі від очей ЗМІ, тому кожен її новий вихід активно обговорюється в пресі. Не стала винятком поява Піппи з її чоловіком Джеймсом Метьюзом у Королівському Альберт-холі, який розташований усього за п'ять хвилин їзди від будинку герцогині Кембриджської в Кенсінгтонському дворі, пише Hello.

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Подружжя приїхало на виставу Cirque du Soleil під назвою Luzia, гастролі якого йдуть в Альберт-холі з 12 січня.

[ + – ] Шоу Cirque du Soleil у Королівському Альберт-холі

Чоловіка і дружину побачили, коли вони йшли, тримаючись за руки. Сестра Кейт Міддлтон одягла червоні класичні штани, такого ж кольору тонкий джемпер та замшеві туфлі-човники. Образ завершувало чорне пальто завдовжки трохи нижче коліна, оригінальний клатч та сережки-пензлики. На Джеймсі були темно-синій костюм, блакитна сорочка без краватки та чорні черевики.

[ + – ] Піппа Міддлтон з чоловіком Джеймсом Меттьюзом йдуть на шоу Цирку дю Солей Фото: Getty Images

Піппа та Джеймс виховують двох дітей – трирічного Артура та дев'ятимісячну Грейс. Нещодавно вони разом із Кейт відзначили її 40-річчя, а незабаром готуються привітати з 66-річчям матір Піппи Керол. Остання, до речі, нещодавно розповіла про нове професійне досягнення: її обліковий запис Party Pieces в Instagram досяг 50 тис підписників. Ця фірма була заснована в 1987 році і займається доставкою поштою товарів для проведення різноманітних свят. Завдяки їй сім'я Міддлтон і заробила мільйонні статки. Обидві дочки, а також син Джеймс допомагали батькам у просуванні їхнього бізнесу і навіть знімалися в каталогах товарів.

[ + – ] Сімейна компанія Міддлтонів – Party Pieces

Піппа Міддлтон вийшла заміж за мільйонера-фінансиста Джеймса Меттьюза у травні 2017 року. Її сестра, яка стала членом королівської сім'ї у 2011 році, була на її весіллі, але не як подружка нареченої, а доглядала юних пажів і квіткарок. Серед них були і діти самої Кейт – Шарлотта та Луї.

Як і сестра, Піппа любить красиві та стильні вбрання, проте для прогулянок у Челсі, престижному районі Лондона, вибирає просте повсякденне вбрання. Наприклад, ще влітку минулого року її помітили під час прогулянки з новонародженою дочкою. Вона була в довгій сукні в клітинку та кросівках. При цьому Піппа виглядала дуже втомленою, що теж не вислизнуло від уваги користувачів.