Пэрис Хилтон проводит восьмую неделю медового месяца в ОАЭ

Молодожены Пэрис Хилтон и Картер Реум никак не вернуться домой, сыграв свадьбу и укатив в свадебное путешествие

Свадьба светской львицы Пэрис стала одним из главных событий прошлого года. Трехдневную церемонию устроили в семейном имении Хилтонов, невеста сменила несколько платьев, а счастливый жених сопровождал ее на множестве вечеринок до и после бракосочетания. После молодожены укатили в свадебное путешествие на медовый месяц, который обещает быть, пожалуй самым длинным медовым месяцем на свете, пишет People.

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Сейчас Пэрис и ее избранник Картер Реум отдыхают в Дубай, ОАЭ, до этого они провели несколько недель на Мальдивах, Бора-Бора и Виргинских островах, а также устроили шоппинг в Лондоне на Рождество.

В Дубай пара проводила время, как большинство туристов: отправилась на тур в пустыню, катались на верблюдах и позировали с хищными птицами.

[ + – ] Медовый месяц Пэрис Хилтон в ОАЭ

Пэрис продемонстрировала настоящий пустынный шик, позируя в костюме из легкой ткани с цветочным принтом, черной майке и розовом шарфе, которым она закрыла лицо и волосы от песка.

Напомним, Пэрис и Картер знакомы более десяти лет, но встречаться начали только в 2019 году. Картер подарил своей избраннице кольцо с огромным бриллиантом за два миллиона долларов.

Шикарная свадьба длилась три дня, но счастье новобрачных несколько омрачила тайна жениха. Оказалось, что у него есть девятилетний ребенок от звезды реалити-шоу Лауры Белицци, которая также когда-то встречалась с Мелом Гибсоном.

Впрочем, Пэрис это не расстроило, и она заявляет, что очень счастлива в браке, а также задумывается о собственных детях.