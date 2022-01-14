Періс Гілтон проводить восьмий тиждень медового місяця в ОАЕ

Молодята Періс Гілтон та Картер Реум ніяк не повернуться додому, зігравши весілля та поїхавши у весільну подорож

Весілля світської левиці Періс стало однією з головних подій минулого року. Триденну церемонію влаштували у сімейному маєтку Гілтонів, наречена змінила кілька суконь, а щасливий наречений супроводжував її на безлічі вечірок до та після одруження. Після молодята поїхали у весільну подорож на медовий місяць, який обіцяє бути, мабуть, найдовшим медовим місяцем у світі, пише People.

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Наразі Періс та її обранець Картер Реум відпочивають у Дубаї, ОАЕ, до цього вони провели кілька тижнів на Мальдівах, Бора-Бора та Віргінських островах, а також влаштували шопінг у Лондоні на Різдво.

У Дубаї пара проводила час, як більшість туристів: вирушила на тур у пустелю, каталися на верблюдах і позували з хижими птахами.

[ + – ] Медовий місяць Періс Гілтон в ОАЕ

Періс продемонструвала справжній пустельний шик, позуючи в костюмі з легкої тканини з квітковим принтом, чорною майкою та рожевим шарфом, яким вона закрила обличчя та волосся від піску.

Нагадаємо, Періс та Картер знайомі понад десять років, але зустрічатися почали лише у 2019 році. Картер подарував своїй обраниці каблучку з величезним діамантом за два мільйони доларів.

Шикарне весілля тривало три дні, але щастя наречених трохи затьмарила таємниця нареченого. Виявилося, що він має дев'ятирічну дитину від зірки реаліті-шоу Лаури Беліцці, яка також колись зустрічалася з Мелом Гібсоном.

Втім, Періс це не засмутило, і вона заявляє, що дуже щаслива у шлюбі, а також замислюється про своїх дітей.