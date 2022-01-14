Модные блогеры показали, с чем носить самый трендовый свитер января (фото)

Удлиненный свитер объемной вязки или размера оверсайз уже который сезон подряд не теряет своей актуальности. В преддверии февральских холодов такая вещь просто незаменима в гардеробе.

Несмотря на то, что практически половина зимы уже позади, самые холодные дни, как правило, ожидают нас в конце января и феврале, а значит, необходимо заранее позаботиться о теплых и комфортных вещах для выхода на улицу. И лучше всего для этого подойдет теплый удлиненный свитер, который, по мнению признанных модных блогеров, является незаменимой вещью в базовом зимнем гардеробе.

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Известная икона стиля и модный инфлюенсер с почти 26 млн подписчиков Кьяра Ферраньи продемонстрировала, как красиво сочетается белый удлиненный свитер с облегающими лосинами из кожи.

[ + – ] Кьяра Ферраньи выбрала классическое сочетание цветов Фото: Chiara Ferragni/Instagram

Она также показала еще одну альтернативу свитеру, которая согревает не хуже и смотрится так же эффектно. Речь идет о кардигане, поверх которого Кьяра предлагает носить объемное пальто.

[ + – ] Кардиган как альтернатива удлиненному свитеру

Британский блогер Лидия Роуз не против отправиться на отдых в лесу, прихватив с собой удлиненный свитер с рисунком. Его она сочетала с черными лосинами, объемными сапогами и однотонной шапкой.

[ + – ] Стильный и теплый свитер для отдыха на природе в образе от Лидии Роуз

Модный блогер и звезда стритстайла из Копенгагена Перниль Тейсбек умело сочетает бежевый длинный вязаный свитер с широкими белыми штанами и ботинками на массивной подошве.

[ + – ] Перниль Тейсбек подобрала к длинному свитеру широкие штаны и массивные ботинки

Сандра Сауседа, звезда стиля из Аризоны, представила вариант ансамбля из серого свитера оверсайз и широких серых брюк, создав интересный и нескучный зимний образ.

[ + – ] Молодая мама Сандра Сауседа создала ансамбль в одном цвете

Блогер Джесси Буш из Лондона, недавно ставшая мамой, демонстрирует сочетание длинного свитера и спортивных джоггеров. Такой образ идеален для прогулок не только с коляской, но и вполне приемлем для встречи с друзьями за чашкой кофе.

[ + – ] Джесси Буш надела удлиненный свитер с джоггерами Фото: Jessie Bush/Instagram

Еще один образ от Буш – свитер оверсайз из "травки" с широкими голубыми джинсами с разрезами. Если осенью такой комплект теплый сам по себе, то зимой его можно "доукомплектовать" объемным пальто или пуховиком.

[ + – ] Еще один образ с удлиненным объемным свитером от Джесси Буш Фото: Jessie Bush/Instagram

Напомним, какие свитера будут модными в ближайшее время, а также на какие брюки стоит обратить внимание в преддверии весны.