Самые модные брюки весны 2022. Стилист из Копенгагена продемонстрировала новый тренд сезона

Такие брюки подходят как для ранней весны, так и для теплой зимы.

Брюки давно стали неотъемлемой частью женского гардероба, и неудивительно, что из сезона в сезон они остаются одной из самых популярных базовых вещей, а единственное, что меняется – их фасон, цвет, высота посадки. Один из вариантов брюк, которые станут невероятно модными в следующем сезоне, показала знаменитая модная блогер из Копенгагена Эмили Синдлев.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

На снимках, опубликованных на странице в Instagram, девушка, у которой 672 тыс подписчиков, намекает на то, какими брюками стоит обзавестись в ближайшие недели, чтобы встретить весну во всеоружии.

Речь идет о трикотажных широких брюках с большими накладными карманами по бокам. Это удобная и теплая вещь, идеально подходящая не только под первые дни весны, которые, как правило, все же еще холодные и часто сырые, но и для теплой зимы. Эмили умело сочетала брюки с зеленым пальто из эко-меха и такой же кепкой, добавив в качестве акцента яркую сумочку. Образ девушка дополнила белыми кроссовками.

Эмили часто демонстрирует публике аутфиты, которые являются очень актуальными на данный момент. Например, недавно она наглядно продемонстрировала, с чем носить короткий пуховик оверсайз.

Ранее мы писали о том, американская певица Дженнифер Лопес показала, как идеально сочетать пальто оверсайз, чтобы выглядеть стильно.

Напомним, какие ошибки чаще всего допускают модницы при формировании модного гардероба. Несмотря на то, что они кажутся для многих несущественными, такие промахи могут подпортить даже самый продуманный образ.