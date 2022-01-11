Найстильніші штани весни 2022. Стилістка з Копенгагена продемонструвала новий тренд сезону

Такі штани підходять як для ранньої весни, так і для теплої зими.

Штани давно стали невід'ємною частиною жіночого гардеробу, і не дивно, що із сезону в сезон вони залишаються однією з найпопулярніших базових речей, а єдине, що змінюється, – їхній фасон, колір, висота посадки. Один із варіантів штанів, які стануть неймовірно модними наступного сезону, показала знаменита модна блогерка з Копенгагена Емілі Сіндлев.

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На знімках, опублікованих на сторінці в Instagram, дівчина, яка має 672 тис. підписників, натякає на те, якими штанами варто обзавестися найближчими тижнями, щоб зустріти весну в усеозброєнні.

Ідеться про трикотажні широкі штани з великими накладними кишенями по боках. Це зручна й тепла річ, що ідеально підходить не тільки для перших днів весни, які, як правило, все ще холодні та часто сирі, але й для теплої зими. Емілі вміло поєднувала штани з зеленим пальто з екохутра й такою ж кепкою, додавши як акцент яскраву сумочку. Образ дівчина доповнила білими кросівками.

Емілі часто демонструє публіці аутфіти, які дуже актуальні на цей момент. Наприклад, нещодавно вона наочно продемонструвала, із чим носити короткий пуховик оверсайз.

Раніше ми писали про те, що американська співачка Дженніфер Лопес показала, як ідеально поєднувати пальто оверсайз, щоб мати стильний вигляд.

Нагадаємо, яких помилок найчастіше припускаються модниці при формуванні модного гардеробу. Незважаючи на те, що вони здаються для багатьох несуттєвими, такі промахи можуть зіпсувати навіть найпродуманіший образ.