Модні тренди 21/22. Стилістка назвала 5 головних помилок у підборі зимового гардеробу
Навіть найвизнаніші модниці не застраховані від помилок, яких можна уникнути завдяки порадам стилістів.
Зима – не привід мати підкреслено простий вигляд, ігноруючи стиль і модні тренди. Благо, зараз стилісти пропонують масу найрізноманітніших варіантів ефектних образів, які здатні виділити з натовпу навіть у найхмарніший день. Однак навіть ті, хто стежить за модою, не застраховані від помилок під час підбору одягу для виходу на вулицю в холод. Які промахи трапляються найчастіше, розповіла експертка зі стилю Ірина Гришина виданню Мarie Сlaire.
Невиразний одяг
Багато хто думає, що якщо на вулиці холодно, сиро або йде сніг, то не варто захоплюватися світлим верхнім одягом, і віддає перевагу темним пуховикам, курткам і дублянкам і такого кольору взуття, брюкам і спідницям. Однак, як стверджують експерти, світлий колір надає образу м'якості, тому не слід його ігнорувати. Гришина зазначає, що є два способи вписати світлий колір у зимовий ансамбль. Перший – взяти пару-трійку світлих речей, а потім додати навколо них елементи гардеробу звичної колірної гами.
Другий варіант — підібрати комплект одягу одного кольору в діапазоні відтінків, скориставшись методом кольорової єдності. Він не тільки допоможе отримати бажаний результат, а й візуально "витягне" силует.
Пуховик по фігурі
Пуховик, що облягає фігуру, не тільки не актуальний цього сезону, а й за своєю суттю не дуже зручний. Він може сковувати рухи, звужує вибір одягу під нього, позбавляючи можливості носити об'ємні светри або худі. Найкращим рішенням стане пуховик оверсайз. Він і має ефектнішіший вигляд, і практичної користі від нього більше, оскільки така річ дозволяє створювати багатошарові образи та не хвилюватися, що "все не влізе".
Тілесні колготки
Чимало дівчат і жінок взимку надягають під короткі спідниці та сукні колготки тілесного кольору, і неважливо – це 10 ден або 200. Стилісти підкреслюють, що взимку подібна річ гардероба має, м'яко кажучи, недоречний вигляд і справляє ефект голих ніг. Найкращим рішенням буде вибирати щільні колготки темного кольору.
Шапка з помпоном
Шапка з хутряним помпоном здатна здешевити навіть найвишуканіший образ. Враховуючи, що хутро впевнено виходить із моди, подібний аксесуар на голові має недоречний вигляд. Краще замінити такий головний убір шапкою біні.
Короткий шарф
Довгий шарф із вовни з бахромою, який є хітом цього сезону, зробить будь-який образ помітним та цікавим. А ось короткий, непомітний шарф, який багато хто пов'язує нашвидкуруч, здатний зіпсувати навіть найкрасивіший аутфіт.
Нагадаємо, які три пуховики будуть у моді цієї зими, а також чому варто обзавестися балаклавою.