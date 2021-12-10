Модні тренди 21/22. Стилістка назвала 5 головних помилок у підборі зимового гардеробу

Навіть найвизнаніші модниці не застраховані від помилок, яких можна уникнути завдяки порадам стилістів.

Зима – не привід мати підкреслено простий вигляд, ігноруючи стиль і модні тренди. Благо, зараз стилісти пропонують масу найрізноманітніших варіантів ефектних образів, які здатні виділити з натовпу навіть у найхмарніший день. Однак навіть ті, хто стежить за модою, не застраховані від помилок під час підбору одягу для виходу на вулицю в холод. Які промахи трапляються найчастіше, розповіла експертка зі стилю Ірина Гришина виданню Мarie Сlaire.

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Невиразний одяг

Багато хто думає, що якщо на вулиці холодно, сиро або йде сніг, то не варто захоплюватися світлим верхнім одягом, і віддає перевагу темним пуховикам, курткам і дублянкам і такого кольору взуття, брюкам і спідницям. Однак, як стверджують експерти, світлий колір надає образу м'якості, тому не слід його ігнорувати. Гришина зазначає, що є два способи вписати світлий колір у зимовий ансамбль. Перший – взяти пару-трійку світлих речей, а потім додати навколо них елементи гардеробу звичної колірної гами.

Другий варіант — підібрати комплект одягу одного кольору в діапазоні відтінків, скориставшись методом кольорової єдності. Він не тільки допоможе отримати бажаний результат, а й візуально "витягне" силует.

[ + – ] Стилісти радять розбавляти однотонний зимовий ансамбль світлими "плямами"

Пуховик по фігурі

Пуховик, що облягає фігуру, не тільки не актуальний цього сезону, а й за своєю суттю не дуже зручний. Він може сковувати рухи, звужує вибір одягу під нього, позбавляючи можливості носити об'ємні светри або худі. Найкращим рішенням стане пуховик оверсайз. Він і має ефектнішіший вигляд, і практичної користі від нього більше, оскільки така річ дозволяє створювати багатошарові образи та не хвилюватися, що "все не влізе".

[ + – ] Пуховик по фігурі має красивий вигляд, але для зими він не дуже практичний Фото: BlankaLux

Тілесні колготки

Чимало дівчат і жінок взимку надягають під короткі спідниці та сукні колготки тілесного кольору, і неважливо – це 10 ден або 200. Стилісти підкреслюють, що взимку подібна річ гардероба має, м'яко кажучи, недоречний вигляд і справляє ефект голих ніг. Найкращим рішенням буде вибирати щільні колготки темного кольору.

[ + – ] Колготки тілесного кольору краще відкласти до весни Фото: modnayadama

Шапка з помпоном

Шапка з хутряним помпоном здатна здешевити навіть найвишуканіший образ. Враховуючи, що хутро впевнено виходить із моди, подібний аксесуар на голові має недоречний вигляд. Краще замінити такий головний убір шапкою біні.

[ + – ] Шапку з хутряним помпоном краще замінити універсальнішим головним убором

Короткий шарф

Довгий шарф із вовни з бахромою, який є хітом цього сезону, зробить будь-який образ помітним та цікавим. А ось короткий, непомітний шарф, який багато хто пов'язує нашвидкуруч, здатний зіпсувати навіть найкрасивіший аутфіт.

[ + – ] Короткий шарф не завжди пасує до зимового образу Фото: modnayadama

Нагадаємо, які три пуховики будуть у моді цієї зими, а також чому варто обзавестися балаклавою.