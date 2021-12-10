Модные тренды 21/22. Стилист назвала 5 главных ошибок в подборе зимнего гардероба
Даже самые признанные модницы не застрахованы от ошибок, которых можно избежать благодаря советам стилистов.
Зима – не повод выглядеть подчеркнуто просто, игнорируя стиль и модные тренды. Благо, сейчас стилисты предлагают массу самых разнообразных вариантов эффектных образов, которые способны выделить из толпы даже в самых пасмурный день. Однако даже те, кто следит за модой, не застрахованы от ошибок при подборе одежды для выхода на улицу в холода. Какие промахи встречаются чаще всего, рассказала эксперт по стилю Ирина Гришина изданию Мarie Сlaire.
Невыразительная одежда
Многие думают, что если на улице холодно, сыро или идет снег, то не стоит увлекаться светлой верхней одеждой, и отдают предпочтение темным пуховикам, курткам и дубленкам и такого е цвета обуви, брюкам и юбкам. Однако, как утверждают эксперты, светлый цвет придает образу мягкости, поэтому не следует игнорировать его. Гришина отмечает, что есть два способа вписать светлый цвет в зимний ансамбль. Первый – взять пару-тройку светлых вещей, а затем добавить вокруг них элементы гардероба привычной цветовой гаммы.
Второй вариант – подобрать комплект одежды одного цвета в диапазоне оттенков, воспользовавшись методом цветного единства. Он не только поможет получить желаемый результат, но и визуально "вытянет" силуэт.
Пуховик по фигуре
Пуховик, облегающий фигур, не только не актуален в этом сезоне, но и по своей сути не очень удобен. Он может сковывать движения, сужает выбор одежды под него, лишая возможности носить объемные свитера или худи. Лучшим решением станет пуховик оверсайз. Он и смотрится эффектнее, и практической пользы от него больше, поскольку такая вещи позволяет создавать многослойные образы и не переживать, что "все не влезет".
Телесные колготки
Немало девушек и женщин в зимнюю пору надевают под короткие юбки и платья колготки телесного цвета, и неважно – это 10 ден или 200. Стилисты подчеркивают, что зимой подобная вещь гардероба смотрится, мягко говоря, неуместно и производит эффект голых ног. Лучшим решением будет выбирать плотные колготки темного цвета.
Шапка с помпоном
Шапка с меховым помпоном способна удешевить даже самый изысканный образ. Учитывая, что мех уверенно выходит из моды, подобный аксессуар на голове будет смотреться неуместно. Лучше заменить такой головной убор шапкой бини.
Короткий шарф
Длинный шарф из шерсти с бахромой, который является хитом этого сезона, сделает любой образ заметным и интересным. А вот коротки, неброский шарф. Который многие повязывают на скорую руку, способен испортить даже самый красивый аутфит.
Напомним, какие три пуховика будут в моде этой зимой, а также почему стоит обзавестись балаклавой.