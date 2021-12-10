Модные тренды 21/22. Стилист назвала 5 главных ошибок в подборе зимнего гардероба

Даже самые признанные модницы не застрахованы от ошибок, которых можно избежать благодаря советам стилистов.

Зима – не повод выглядеть подчеркнуто просто, игнорируя стиль и модные тренды. Благо, сейчас стилисты предлагают массу самых разнообразных вариантов эффектных образов, которые способны выделить из толпы даже в самых пасмурный день. Однако даже те, кто следит за модой, не застрахованы от ошибок при подборе одежды для выхода на улицу в холода. Какие промахи встречаются чаще всего, рассказала эксперт по стилю Ирина Гришина изданию Мarie Сlaire.

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Невыразительная одежда

Многие думают, что если на улице холодно, сыро или идет снег, то не стоит увлекаться светлой верхней одеждой, и отдают предпочтение темным пуховикам, курткам и дубленкам и такого е цвета обуви, брюкам и юбкам. Однако, как утверждают эксперты, светлый цвет придает образу мягкости, поэтому не следует игнорировать его. Гришина отмечает, что есть два способа вписать светлый цвет в зимний ансамбль. Первый – взять пару-тройку светлых вещей, а затем добавить вокруг них элементы гардероба привычной цветовой гаммы.

Второй вариант – подобрать комплект одежды одного цвета в диапазоне оттенков, воспользовавшись методом цветного единства. Он не только поможет получить желаемый результат, но и визуально "вытянет" силуэт.

[ + – ] Стилисты советуют разбавлять однотонный зимний ансамбль светлыми "пятнами"

Пуховик по фигуре

Пуховик, облегающий фигур, не только не актуален в этом сезоне, но и по своей сути не очень удобен. Он может сковывать движения, сужает выбор одежды под него, лишая возможности носить объемные свитера или худи. Лучшим решением станет пуховик оверсайз. Он и смотрится эффектнее, и практической пользы от него больше, поскольку такая вещи позволяет создавать многослойные образы и не переживать, что "все не влезет".

[ + – ] Пуховик по фигуре смотрится красиво, но для зимы он не очень практичен Фото: BlankaLux

Телесные колготки

Немало девушек и женщин в зимнюю пору надевают под короткие юбки и платья колготки телесного цвета, и неважно – это 10 ден или 200. Стилисты подчеркивают, что зимой подобная вещь гардероба смотрится, мягко говоря, неуместно и производит эффект голых ног. Лучшим решением будет выбирать плотные колготки темного цвета.

[ + – ] Колготки телесного цвета лучше отложить до весны Фото: modnayadama

Шапка с помпоном

Шапка с меховым помпоном способна удешевить даже самый изысканный образ. Учитывая, что мех уверенно выходит из моды, подобный аксессуар на голове будет смотреться неуместно. Лучше заменить такой головной убор шапкой бини.

[ + – ] Шапку с меховым помпоном лучше заменить более универсальным головным убором

Короткий шарф

Длинный шарф из шерсти с бахромой, который является хитом этого сезона, сделает любой образ заметным и интересным. А вот коротки, неброский шарф. Который многие повязывают на скорую руку, способен испортить даже самый красивый аутфит.

[ + – ] Короткий шарф не всегда подходит к зимнему образу Фото: modnayadama

Напомним, какие три пуховика будут в моде этой зимой, а также почему стоит обзавестись балаклавой.