Модні тренди зими 2022 року. Стилістка показала, з чим поєднувати пуховик оверсайз

Усього пара вдало підібраних під верхній одяг речей зроблять зимовий образ яскравим і стильним.

Пуховик залишається наймоднішим предметом верхнього гардеробу в холодну пору року. Завдяки своїй універсальності, легкості та різноманітності кольорів ця річ залишається актуальною вже далеко не перший сезон. Як і з чим одягнути на вулицю світлий пуховик, щоб навіть у найхмарніший день виглядати ефектно, продемонструвала стилістка та модна блогерка з Данії Емілі Сіндлєв, у якої майже 670 тис. підписників в Instagram.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Вона поділилася знімком, на якому позує в пуховику оверсайз світло-зеленого кольору, під який одягла джинси-джогери сірого кольору з принтом і високі чорні черевики на світлій платформі. Образ вона доповнила сумочкою Chanel бежевого кольору.

[ + – ] Світло-зелений колір — один із найактуальніших взимку 2022 року.

Зазначимо, що Емілі дуже любить сумочки, і кожен свій образ вона доповнює цією річчю, обираючи найвідоміші бренди найрізноманітніших кольорів.

Пуховики дуже затребувані серед знаменитостей. Наприклад, російська супермодель Ірина Шейк дуже любить пуховики бежевих і темних відтінків, і на вулицях Нью-Йорка її часто можна побачити у цій речі, вміло поєднаній з іншими елементами образу й аксесуарами.

Раніше ми писали про те, що стилістка Яна Платонова показала, з чим поєднувати пуховики різної довжини, починаючи від світлих і до темних. Вона представила кілька комбінацій, які дають змогу створити дуже модний зимовий ансамбль.

Однак не варто забувати і про те, що деякі фасони пуховиків цього сезону немодні, тому варто стежити за трендами, щоб не купувати річ, яка стала неактуальною.