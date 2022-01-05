Модные тренды зимы 2022. Стилист показала, с чем сочетать пуховик оверсайз

Всего пара удачно подобранных под верхнюю одежду вещей сделают зимний образ ярким и стильным.

Пуховик остается самым модным предметом верхнего гардероба в холодное время года. Благодаря своей универсальности, легкости и разнообразию цветов эта вещь остается актуальной уже далеко не первый сезон. Как и с чем надеть на улицу светлый пуховик, чтобы даже в самый пасмурный день выглядеть эффектно, продемонстрировала стилист и модный блогер из Дании Эмили Синдлев, у которой почти 670 тыс. подписчиков в Instagram.

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Она поделилась снимком, на котором позирует в пуховике оверсайз светло-зеленого цвета, под который надела джинсы-джоггеры серого цвета с принтом и высокие черные ботинки на светлой платформе. Образ она дополнила сумочкой Chanel бежевого цвета.

[ + – ] Светло-зеленый цвет – один из самых актуальных зимой 2022

Отметим, что Эмили очень любит сумочки, и каждый свой образ она дополняет этой вещью, выбирая известные бренды самых разнообразных расцветок.

Пуховики являются очень востребованы среди знаменитостей. Например, российская супермодель Ирина Шейк очень любит пуховики бежевых и темных оттенков, и на улицах Нью-Йорка ее часто можно увидеть в этой вещи, умело соединенной с другими элементами образа и аксессуарами.

Ранее мы писали о том, что стилист Яна Платонова показала, с чем сочетать пуховики разной длины, начиная от светлых и заканчивая темными. Она представила несколько комбинаций, которые позволяют создать очень модный зимний ансамбль.

Однако не стоит забывать и о том, что некоторые фасоны пуховиков в этом сезоне немодные, поэтому стоит следить за трендами, чтобы не покупать вещь, ставшую неактуальной.