Модні блогери показали, з чим носити трендовий светр січня (фото)

Подовжений светр об'ємної в'язки або розміру оверсайз уже який сезон поспіль не втрачає своєї актуальності. Напередодні лютневих холодів така річ просто незамінна в гардеробі.

Незважаючи на те, що майже половина зими вже позаду, найхолодніші дні, як правило, очікують нас наприкінці січня та лютого, а отже, необхідно заздалегідь подбати про теплі та комфортні речі для виходу на вулицю. І найкраще для цього підійде теплий подовжений светр, який, на думку визнаних модних блогерів, є незамінною річчю в базовому зимовому гардеробі.

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Відома ікона стилю та модна інфлюенсерка з майже 26 млн підписників К'яра Ферраньї продемонструвала, як гарно поєднується білий подовжений светр із облягаючими лосинами зі шкіри.

[ + – ] К'яра Ферраньї обрала класичне поєднання кольорів Фото: Chiara Ferragni/Instagram

Вона також показала ще одну альтернативу светру, яка зігріває не гірше та має так само ефектний вигляд. Ідеться про кардиган, поверх якого К'яра пропонує носити об'ємне пальто.

[ + – ] Кардиган як альтернатива подовженому светру

Британська блогерка Лідія Роуз не проти вирушити на відпочинок у лісі, прихопивши із собою подовжений светр із малюнком. Його вона поєднувала з чорними лосинами, об'ємними чоботями та однотонною шапкою.

[ + – ] Стильний і теплий светр для відпочинку на природі в образі від Лідії Роуз

Модна блогерка та зірка стрітстайлу з Копенгагена Перніль Тейсбек уміло поєднує бежевий довгий в'язаний светр із широкими білими штанами та черевиками на масивній підошві.

[ + – ] Перніль Тейсбек підібрала до довгого светра широкі штани та масивні черевики

Сандра Сауседа, зірка стилю з Арізони, представила варіант ансамблю із сірого светра оверсайз і широких сірих штанів, створивши цікавий і ненудний зимовий образ.

[ + – ] Молода мати Сандра Сауседа створила ансамбль в одному кольорі

Блогерка Джессі Буш із Лондона, яка нещодавно стала мамою, демонструє поєднання довгого светра та спортивних джоггерів. Такий образ ідеальний для прогулянок не тільки з коляскою, але й цілком прийнятний для зустрічі з друзями за кавою.

[ + – ] Джессі Буш одягла подовжений светр із джоггерами Фото: Jessie Bush/Instagram

Ще один образ від Буш – светр оверсайз із "травички" з широкими блакитними джинсами з розрізами. Якщо восени такий комплект теплий сам по собі, то взимку його можна доукомплектувати об'ємним пальто або пуховиком.

[ + – ] Ще один образ із подовженим об'ємним светром від Джессі Буш Фото: Jessie Bush/Instagram

Нагадаємо, які светри будуть модними найближчим часом, а також на які штани варто звернути увагу напередодні весни.