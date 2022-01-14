Модні блогери показали, з чим носити трендовий светр січня (фото)
Подовжений светр об'ємної в'язки або розміру оверсайз уже який сезон поспіль не втрачає своєї актуальності. Напередодні лютневих холодів така річ просто незамінна в гардеробі.
Незважаючи на те, що майже половина зими вже позаду, найхолодніші дні, як правило, очікують нас наприкінці січня та лютого, а отже, необхідно заздалегідь подбати про теплі та комфортні речі для виходу на вулицю. І найкраще для цього підійде теплий подовжений светр, який, на думку визнаних модних блогерів, є незамінною річчю в базовому зимовому гардеробі.
Відома ікона стилю та модна інфлюенсерка з майже 26 млн підписників К'яра Ферраньї продемонструвала, як гарно поєднується білий подовжений светр із облягаючими лосинами зі шкіри.
Вона також показала ще одну альтернативу светру, яка зігріває не гірше та має так само ефектний вигляд. Ідеться про кардиган, поверх якого К'яра пропонує носити об'ємне пальто.
Британська блогерка Лідія Роуз не проти вирушити на відпочинок у лісі, прихопивши із собою подовжений светр із малюнком. Його вона поєднувала з чорними лосинами, об'ємними чоботями та однотонною шапкою.
Модна блогерка та зірка стрітстайлу з Копенгагена Перніль Тейсбек уміло поєднує бежевий довгий в'язаний светр із широкими білими штанами та черевиками на масивній підошві.
Сандра Сауседа, зірка стилю з Арізони, представила варіант ансамблю із сірого светра оверсайз і широких сірих штанів, створивши цікавий і ненудний зимовий образ.
Блогерка Джессі Буш із Лондона, яка нещодавно стала мамою, демонструє поєднання довгого светра та спортивних джоггерів. Такий образ ідеальний для прогулянок не тільки з коляскою, але й цілком прийнятний для зустрічі з друзями за кавою.
Ще один образ від Буш – светр оверсайз із "травички" з широкими блакитними джинсами з розрізами. Якщо восени такий комплект теплий сам по собі, то взимку його можна доукомплектувати об'ємним пальто або пуховиком.
Нагадаємо, які светри будуть модними найближчим часом, а також на які штани варто звернути увагу напередодні весни.