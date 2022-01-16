Британская рок-группа Muse представила клип, снятый в Киеве (видео)

Главную роль в клипе сыграла украинская актриса Наталья Зозуля.

Британская рок-группа Muse, отмеченная наградами "Гремми", NME Awards, MTV Europe Music Awards и другими, представила первый за четыре последних года клип на песню Won’t Stand Down, который снимали в украинской столице, сообщает Pitchfork.

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По словам фронтмена коллектива Мэтта Беллами, это песня о том, как противостоять насилию. По сюжету слабая фигура в маске Беллами выкачивает энергию армии, чтобы пережить катарсис и превратиться в высокое демоноподобное существо.

""Won’t Stand Down" – это песня о том, как противостоять хулиганам, будь то на детской площадке, на работе или где угодно. Защищать себя от принуждения и социопатических манипуляций и встречать невзгоды с силой, уверенностью и агрессией", – подчеркнул певец.

По информации The Village Украина, съемки видео, режиссером которого стал Джаред Хоган, ранее снимавший для японского певца Joji и норвежской исполнительницы Girl in Red, проходили в Киеве в декабре прошлого года. Над ним работала украинская продакшн-компания Shelter.film, ранее уже сотрудничавшая с Дуа Липой, Stromae и другими зарубежными артистами. Позже Хоган отметил, что ему было очень комфортно взаимодействовать с украинскими профессионалами, а в Киеве он чувствовал себя, как дома.

[ + – ] Бэкстейдж съемок клипа от Джареда Хогана

Главную роль в клипе сыграла украинская актриса Наталья Зозуля. Она была в маске Беллами, изготовленной в США, и предстала королевой армии "темных генералов", которую сыграли киевские актеры. Все они были в черном с ног до головы, а их лица скрывали балаклавы. Художник Маргарита Шекель, продумывая образы, искала вдохновение в коллекциях Prada и Balenciaga.

[ + – ] Кадры клипа от продюсера Даши Дерягиной

Последний альбом Muse, Simulation Theory, вышел в 2018 году. С тех пор британская рок-группа выпустила концертный и повествовательный фильм в качестве сопутствующего проекта к пластинке, бокс-сет Origin of Muse, посвященный 20-летию дебютного альбома Showbiz, и полный ремикс их классического альбома 2001 года Origin of Symmetry.

У июле 2016 года британский коллектив выступил в Украине на фестивале U-Park.

Напомним, недавно клип на свою новую песню в столице Украины снял Эд Ширан.