Британський рок-гурт Muse представив кліп, знятий у Києві (відео)

Головну роль у кліпі виконала українська акторка Наталія Зозуля.

Британська рок-група Muse, відзначена нагородами "Греммі", NME Awards, MTV Europe Music Awards та іншими, представила перший за чотири останні роки кліп на пісню Won't Stand Down, який знімали в українській столиці, повідомляє Pitchfork.

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За словами фронтмена колективу Метта Белламі, це пісня про те, як протистояти насильству. За сюжетом слабка фігура в масці Белламі викачує енергію армії, щоб пережити катарсис і перетворитися на високу демоноподібну істоту.

"Won't Stand Down" – це пісня про те, як протистояти хуліганам, чи то на дитячому майданчику, чи на роботі, чи де авгодно. Захищати себе від примусу та соціопатичних маніпуляцій та зустрічати негаразди з силою, впевненістю та агресією", – підкреслив співак.

За інформацією The Village Україна, зйомки відео, режисером якого став Джаред Хоган, який раніше знімав для японського співака Joji та норвезької виконавиці Girl in Red, проходили у Києві у грудні минулого року. Над ним працювала українська продакшн-компанія Shelter.film, яка раніше вже співпрацювала з Дуа Ліпою, Stromae та іншими закордонними артистами. Пізніше Хоган зазначив, що йому було дуже комфортно взаємодіяти з українськими професіоналами, а у Києві він почував себе, як удома.

[ + – ] Бекстейдж зйомок кліпу від Джареда Хогана

Головну роль у кліпі зіграла українська акторка Наталія Зозуля. Вона була в масці Белламі, виготовленій у США, і з'явилася в образі королеви армії "темних генералів", яку зіграли київські актори. Усі вони були в чорному з ніг до голови, а їхні обличчя приховували балаклави. Художник Маргарита Шекель, продумуючи образи, шукала натхнення у колекціях Prada та Balenciaga.

[ + – ] Кадри кліпу від продюсера Даші Дерягіної

Останній альбом Muse, Simulation Theory, вийшов у 2018 році. Відтоді британський рок-гурт випустив концертний та оповідальний фільм як супутній проект до платівки, бокс-сет Origin of Muse, присвячений 20-річчю дебютного альбому Showbiz, та повний ремікс їх класичного альбому 2001 року Origin of Symmetry.

У липні 2016 британський колектив виступив в Україні на фестивалі U-Park.

Нагадаємо, нещодавно кліп на свою нову пісню у столиці України зняв Ед Ширан.