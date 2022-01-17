Модные тренды 2022. Кейт Мосс дала новую жизнь популярным джинсам из 90-ых

Незаслуженно подзабытый фасон возвращается в моду и обещает стать настоящим хитом не только зимы, но и весны 2022.

Джинсы буткат (bootcut), которые были остро модными в конце 90-ых годов, снова возвращаются в моду, которую чаще всего задают не только дизайнеры на подиумах, но и знаменитости, появляясь в том или ином образе на публике. Британская супермодель Кейт Мосс как раз и намекнула, что в новом сезоне пора доставать с дальних полок давно запрятанные туда джинсы, облегающие бедра, но расширяющиеся к низу.

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Знаменитость появилась в таких джинсах на одном из модных показов в Лондоне, дополнив образ синим бархатным пиджаком, белой рубашкой навыпуск и коричневой обувью на каблуке.

[ + – ] Кейт Мосс и ее протеже Джордан Барретт Фото: Getty Images

Джинсы буткат, которые многие еще называют более традиционным и знакомым словом клеш, имеют давнюю историю. Фасон bootcut появился около 200 лет назад на территории Дикого Запада, а в его названии совмещено два слова – сапог (boot) и резать (cut). Он очень удобен и комфортен. Все – благодаря тому, что зона от бедра и до колена обтянута, а дальше идет расширение к низу. Особенность таких штанов в том, что они максимально прикрывают обувь.

С годами мода на клеш менялась, и ширина брючины колебалась от традиционной до максимально свободной. Пик клеша пришелся на 70-ые годы, когда штанина была максимально широкой. Такие джинсы пользовались огромной популярностью у хиппи и любителей стиля диско. Последние дополняли их рубашками с расширенными рукавами.

В наше время брючины таких штанов выглядят аккуратнее, но суть вещи осталась той же.

Эта модель подходит почти к любой фигуре. Правда, девушкам с маленькими бедрами не рекомендуется приобретать такие джинсы, чтобы не создавать большей непропорциональности в фигуре. Однако, удачно скомбинировав с верхом, можно рискнуть и надеть джинсы расклешенного кроя.

В зимнее время такие джинсы отлично смотрятся с короткими объемными свитерами, джемперами, рубашками, блузами.

Подобную модель джинсов часто носит Виктория Бекхэм, известная своей любовью к расклешенным брюкам, а также многие другие знаменитости.

Напомним, Дженнифер Лопес показала, с чем носить длинную джинсовую юбку.