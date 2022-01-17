Модні тренди 2022. Кейт Мосс дала нове життя популярним джинсам із 90-х
Незаслужено призабутий фасон повертається в моду й обіцяє стати справжнім хітом не лише зими, а й весни 2022 року.
Джинси буткат (bootcut), які були гостро модними наприкінці 90-х років, знову повертаються в моду, яку найчастіше задають не лише дизайнери на подіумах, а й знаменитості, з'являючись у тому чи іншому образі на публіці. Британська супермодель Кейт Мосс якраз і натякнула, що в новому сезоні настав час діставати з далеких полиць давно заховані туди джинси, що облягають стегна, але розширюються до низу.
Зірка з'явилася в таких джинсах на одному з модних показів у Лондоні, доповнивши образ синім оксамитовим піджаком, білою сорочкою навипуск і коричневим взуттям на підборах.
Джинси буткат, які ще називають більш традиційним і знайомим словом кльош, мають давню історію. Фасон bootcut з'явився майже 200 років тому на території Дикого Заходу, а в його назві поєднані два слова — чобіт (boot) і різати (cut). Він дуже зручний і комфортний. Усе завдяки тому, що зона від стегна і до коліна обтягнута, а далі йде розширення до низу. Особливість таких штанів у тому, що вони максимально прикривають взуття.
З роками мода на кльош змінювалася, і ширина брюк коливалася від традиційної до максимально вільної. Пік кльошу припав на 70-ті роки, коли штанина була максимально широкою. Такі джинси користувалися величезною популярністю у хіпі та любителів стилю диско. Останні доповнювали їх сорочками із розширеними рукавами.
У наш час штанини таких штанів виглядають обережнішими, але суть речі залишилася тією ж.
Ця модель підходить майже до будь-якої фігури. Щоправда, дівчатам із маленькими стегнами не рекомендується вдягати такі джинси, щоб не створювати більшу непропорційність у фігурі. Однак, вдало скомбінувавши з верхом, можна ризикнути і вдягти джинси розкльошеного крою.
У зимовий час такі джинси чудово виглядають з короткими об'ємними светрами, джемперами, сорочками, блузами.
Подібну модель джинсів часто носить Вікторія Бекхем, відома своєю любов'ю до розкльошених штанів, а також багато інших знаменитостей.
Нагадаємо, Дженніфер Лопес показала, з чим носити довгу джинсову спідницю.