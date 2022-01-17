Тренды маникюра 2022. Топ-5 идей светоотражающего покрытия ногтей

При дневном освещении такое покрытие выглядит простовато, однако когда на ногти попадает свет лампы, картина меняется кардинально.

Мода на маникюр не устает удивлять разнообразием и новыми идеями. Одна из последних, обещающих стать хитом не только второй половины зимы 2022, но и весны с летом, – светоотражающее покрытие, которое в прямом смысле делает ногти блестящими. Фокус собрал самые интересные идеи для светоотражающего маникюра.

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Популярность светоотражающего гель-лака только набирает обороты, но уже стал очень популярным среди модных блогеров и просто девушек и женщин, которые хотят быть в тренде.

В состав этого лака добавлены особые стеклянные частички-полусферы с множеством граней, несколько раз преломляющие яркое прямое освещение и возвращающие его под тем же углом. Отраженный и усиленный свет и лежит в основе принципа свечения нового вида лака. При дневном освещении ногти не производят ожидаемого эффекта и кажутся скучноватыми. Но это ровно до тех пор, пока вечером на них не попадет свет лампы. Тогда они буквально засияют.

[ + – ] Светоотражающий лак при дневном и искусственном свете Фото: Соцсети

Соло-покрытие

Ногти, полностью покрытые светоотражающим гель-лаком, так же хороши, как при классическом однотонном покрытии. Никаких акцентов, фрагментов и рисунков! Чтобы вечером блеск ногтей не разочаровал, необходимо наносить гель-лак и топ ровным слоем. В противном случае эффект может несколько затеряться.

Френч со светоотражающим лаком

Нюдовая база и сияющий кончик ногтя сделают вечерний образ очень эффектным, а вот днем аккуратный маникюр во французском стиле станет идеальным вариантом для тех, кто любит минимализм, и не будет привлекать излишнее внимание.

[ + – ] Френч со светоотражающим эффектом при дневном свете [ + – ] Тот же френч при искусственном освещении

Стемпинг

Светоотражающий лак может стать оригинальной подложкой под наклейки для ногтей, причем как на каждый, так и в качестве акцентного маникюра на один или два пальчика.

Глиттерная растяжка

Текстура светоотражающего гель-лака лучше всего подходит для нежного, переливающегося омбрэ от кутикулы к свободному краю (так называемая лунная растяжка) или от края ноготка к кутикуле (вариация френча).

[ + – ] Пример глиттерной растяжки на светоотражающем маникюре

Роспись

В этом случае светоотражающий лак лучше всего будет смотреться в качестве акцентного маникюра в сочетании с однотонным насыщенным контрастным цветом. На ногтях мастер может нарисовать флористические мотивы, вензеля или геометрические фигуры (линии, треугольники, квадраты). Второй вариант – рисунок на нюдовом покрытии, раскрашенный с помощью светоотражающего лака, или отдельные элементы.

Ранее мы рассказывали о вариантах "космического" маникюра, а также показывали пример сверкающего покрытия от Кьяры Ферраньи.