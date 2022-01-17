Тренди манікюру 2022. Топ-5 ідей світловідбивного покриття нігтів

При денному освітленні таке покриття виглядає просто, проте коли на нігті потрапляє світло лампи, картина змінюється кардинально.

Мода на манікюр не втомлюється дивувати різноманітністю та новими ідеями. Одна з останніх, що обіцяють стати хітом не лише другої половини зими 2022, а й весни з літом, – світловідбивне покриття, яке у прямому сенсі робить нігті блискучими. Фокус зібрав найцікавіші ідеї для світловідбивного манікюру.

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Популярність світловідбивного гель-лаку лише набирає обертів, але він вже став дуже популярним серед модних блогерів та просто дівчат та жінок, які хочуть бути у тренді.

До складу цього лаку додані спеціальні скляні частинки-напівсфери з безліччю граней, які кілька разів заломлюють яскраве пряме освітлення і повертають його під тим самим кутом. Відбите і посилене світло і лежить в основі принципу світіння нового виду лаку. При денному освітленні нігті не справляють очікуваного ефекту і здаються нудними. Але це доти, доки ввечері на них не потрапить світло лампи. Тоді вони буквально засяють.

[ + – ] Світловідбивний лак при денному та штучному світлі Фото: Соцсети

Соло-покриття

Нігті, повністю покриті світловідбивним гель-лаком, так само хороші, як при класичному однотонному покритті. Ніяких акцентів, фрагментів та малюнків! Щоб увечері блиск нігтів не розчарував, необхідно наносити гель-лак та топ рівним шаром. Інакше ефект може трохи загубитися.

Френч зі світловідбивним лаком

Нюдова база та сяйний кінчик нігтя зроблять вечірній образ дуже ефектним, а ось вдень акуратний манікюр у французькому стилі стане ідеальним варіантом для тих, хто любить мінімалізм, і не привертатиме зайву увагу.

[ + – ] Френч зі світловідбивним ефектом при денному світлі [ + – ] Той самий френч при штучному освітленні

Стемпінг

Світловідбивний лак може стати оригінальною підкладкою під наклейки для нігтів, причому як на кожен, так і як акцентний манікюр на один або два пальчики.

Глітерна розтяжка

Текстура світловідбивного гель-лаку найкраще підходить для ніжного омбре, що переливається від кутикули до вільного краю (так звана місячна розтяжка) або від краю нігтика до кутикули (варіація френчу).

[ + – ] Приклад глітерної розтяжки на світловідбивному манікюрі

Розпис

У цьому випадку світловідбивний лак найкраще виглядатиме як акцентний манікюр у поєднанні з однотонним насиченим контрастним кольором. На нігтях майстер може намалювати флористичні мотиви, вензелі або геометричні фігури (лінії, трикутники, квадрати). Другий варіант — малюнок на похилому покритті, розфарбований за допомогою світловідбивного лаку, або окремі елементи.

Раніше ми розповідали про варіанти "космічного" манікюру, а також показували приклад блискучого покриття від К'яри Ферраньї.