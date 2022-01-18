Брэдли Купер шесть часов провел голым перед съемочной командой фильма "Аллея кошмаров"

47-летний американский актер и режиссер Брэдли Купер, сыгравший в недавно представленном фильме "Аллея кошмаров", признался, что сниматься в обнаженных сценах в полный рост в картине для него было "довольно тяжело". Об этом он рассказал в интервью изданию The Business.

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В фильме Гильермо дель Торо Купер сыграл амбициозного мошенника Стэнтона Карлайла, который работает карнавальным фокусником, но в какой-то момент начинает выдавать себя за человека, умеющего разговаривать с мертвыми, чтобы обмануть миллионера и получить крупную прибыль. По сюжету, в фильме есть интимная сцена Купера с персонажем Тони Коллетт в ванне.

[ + – ] Брэдли Купер в одной из сцен фильма Фото: Скриншот

"Я помню, как читал сценарий и думал, что он маринованный панк в этой ванне, и это история. Ты должен это сделать… Я до сих пор помню тот день, когда шесть часов был голым перед командой, и это был первый день Тони Коллетт. Это было похоже на "Вау". Это было довольно тяжело", – говорит актер.

При этом Брэдли без колебаний снялся обнаженным, поскольку считал, что это "требуется" для успеха проекта.

"Содержание фильма, то, что мы исследовали, чтобы сделать это по-настоящему, требовало, чтобы мы были обнажены эмоционально и душевно", – подчеркнул он.

Брэдли также объяснил процесс глубокого погружения, чтобы добиться наилучшего результата в фильме.

"Это действительно похоже на то, чтобы надеть шахтерский комплект, каску и фонарик, посмотреть друг на друга, а затем спуститься в туннель, зная, что вы, возможно, прокладываете маршрут, который никогда не приведет вас к выходу в тот день, но ты снова поднимаешься и спускаешься на следующий день".

[ + – ] Трейлер фильма "Аллея кошмаров"

Купер отметил, что съемки фильма в условиях коронавирусной пандемии были для него уникальным опытом.

"Мы снимали "Аллею кошмаров" последние два с половиной года. Это был уникальный опыт: пережить пандемию, взять шестимесячный перерыв и вернуться к работей. Мы не только стали друзьями на всю жизнь, но и получили творческий опыт".

Кроме Брэдли, в фильме снимались Руни Мара, Кейт Бланшетт, Уиллем Дефо, Марк Повинелли, Рон Перлман, Дэвид Стрэтэйрн и другие.

"Это был один из тех фильмов, в который каждый человек пришел из любви к игре", – уверен Купер.

Напомним, Ирина Шейк поддержала Брэдли Купера на премьере фильма "Аллея кошмаров", и для актера это стало по-настоящему важным. Недавно супермодель и актер, воспитывающие четырехлетнюю дочь, снова подогрели слухи о своем воссоединении.