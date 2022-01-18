Бредлі Купер шість годин провів голим перед знімальною командою фільму "Алея кошмарів"

47-річний американський актор і режисер Бредлі Купер, який зіграв у нещодавно представленому фільмі "Алея кошмарів", зізнався, що зніматися в оголених сценах на повний зріст у картині для нього було "досить важко". Про це він розповів в інтерв'ю The Business.

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У фільмі Гільєрмо дель Торо Купер зіграв амбітного шахрая Стентона Карлайла, який працює карнавальним фокусником, але рано чи пізно починає видавати себе за людину, яка вміє розмовляти з мертвими, щоб обдурити мільйонера й отримати великий прибуток. За сюжетом у фільмі є інтимна сцена Купера з персонажкою Тоні Коллетт у ванні.

[ + – ] Бредлі Купер в одній зі сцен фільму Фото: Скриншот

"Я пам'ятаю, як читав сценарій і думав, що він маринований панк у цій ванні, і це історія. Ти повинен це зробити... Я досі пам'ятаю той день, коли шість годин був голим перед командою, і це був перший день Тоні Коллетт. Це було схоже на "Вау". Це було досить важко", — каже актор.

При цьому Бредлі без вагань знявся оголеним, оскільки вважав, що це "потрібне" для успіху проєкту.

"Зміст фільму, те, що ми досліджували, щоб зробити це по-справжньому, вимагало, щоб ми були оголені емоційно та душевно", — наголосив він.

Бредлі також пояснив процес глибокого занурення, щоб досягти найкращого результату у фільмі.

"Це справді схоже на те, щоб одягнути шахтарський комплект, каску та ліхтарик, подивитися одне на одного, а потім спуститися в тунель, знаючи, що ви, можливо, прокладаєте маршрут, який ніколи не приведе вас до виходу того дня, але ти знову підіймаєшся і спускаєшся наступного дня”.

[ + – ] Трейлери фильму "Алея кошмарів"

Купер зазначив, що зйомки фільму в умовах коронавірусної пандемії були для нього унікальним досвідом.

"Ми знімали "Алею кошмарів" останні два з половиною роки. Це був унікальний досвід: пережити пандемію, взяти шестимісячну перерву та повернутися до роботи. Ми не лише стали друзями на все життя, а й здобули творчий досвід".

Окрім Бредлі, у фільмі знімалися Руні Мара, Кейт Бланшетт, Віллем Дефо, Марк Повінеллі, Рон Перлман, Девід Стретейрн та інші.

"Це був один із тих фільмів, в який кожна людина прийшла з любові до гри", — упевнений Купер.

Нагадаємо, Ірина Шейк підтримала Бредлі Купера на прем'єрі "Алея кошмарів", і для актора це стало по-справжньому важливим. Нещодавно супермодель та актор, які виховують чотирирічну доньку, знову підігріли чутки про своє возз'єднання.