Студент из Индонезии продал свои селфи за миллион долларов

В дальнейшем парень не собирается зарабатывать на селфи, а вырученные деньги потратит на создание собственной анимационной студии.

22-летний индонезийский студент колледжа Султан Густав Аль-Гозали, изучающий информатику, пять лет за своим рабочим столом делал селфи (фотографировал сам себя), которые затем преобразовал в NFT и разместил на торговой площадке OpenSea в декабре 2021 года. На этом он заработал более миллиона долларов, сообщает СryptoВullsСlub.

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933 селфи под названием Ghozali Everyday были проданы за 0,001 ETH ($3,25), а затем куплены всего за несколько дней. Он заработал $3000 во время своей первой продажи. Через два дня сбор достиг пика в более чем 1 ETH ($3250) за NFT, а затем закрылся на уровне 0,38 ETH 12 января с объемом торгов 277 ETH, что означает, что минимальная цена составляет примерно 1,4 миллиона долларов США.

Согласно статистике торговой площадки Opensea NFT, Гозали ежедневно входит в число 40 лучших по суточному объему торгов OpenSea с таким увеличением активности на 72 тысячи процентов. Молодой студент колледжа также придает своим работам индивидуальность, добавляя некоторые детали фона и селфи и тем самым повышая уникальность NFT.

Заявка Гозали на NFT резко выросла, вопреки его первоначальным представлениям, поскольку известные пользователи Crypto Twitter выразили поддержку, покупая и продвигая предложения.

В дальнейшем парень не планирует зарабатывать на селфи, а деньги, вырученные за свои фото, он хочет потратить на создание собственной анимационной студии.

[ + – ] Гозали делал селфи с 18 до 22 лет, чтобы позже напоминать себе об учебе в колледже

Согласно исследованию Chainalysis, опубликованному Financial Times, в 2021 году было продано NFT на основе Ethereum на сумму около $41 млрд. Это беспрецедентный рост для этого сектора, который, считают аналитики, продолжится в 2022 году.

NFT – невзаимозаменяемые токены, которые представляют собой сертификаты цифровой собственности и существуют на основе технологии блокчейн. Это подтверждает, что теперь пользователь, владеющий каким-либо активом, является истинным владельцем виртуального актива, а также эта технология позволяет отслеживать предыдущие транзакции.

Коллекция Газали вызвала интерес в связи с большими объемами торгов NFT, ознаменовавшими начало 2022 года. За первые десять дней января OpenSea заработала более $1,36 млрд.

Напомним, из-за ошибки в один символ криптоплатформа случайно раздала токены на $162 млн.