Студент з Індонезії продав свої селфі за мільйон доларів

Надалі хлопець не збирається заробляти на селфі, а отримані гроші витратить на створення власної анімаційної студії.

22-річний індонезійський студент коледжу Султан Густав Аль-Гозалі, який вивчає інформатику, п'ять років за своїм робочим столом робив селфі (фотографував сам себе), які потім перетворив на NFT та розмістив на торговому майданчику OpenSea у грудні 2021 року. На цьому він заробив понад мільйон доларів, повідомляє СryptoВullsСlub.

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933 селфі під назвою Ghozali Everyday були продані за 0,001 ETH ($3,25), а потім куплені лише за кілька днів. Він заробив $3000 під час свого першого продажу. Через два дні збір досяг піку — більше ніж 1 ETH ($3250) за NFT, а потім закрився на рівні 0,38 ETH 12 січня з обсягом торгів 277 ETH, що означає, що мінімальна ціна становить приблизно 1,4 мільйона доларів США.

Згідно зі статистикою торгового майданчика Opensea NFT, Гозалі щодня входить до числа 40 найкращих за добовим обсягом торгів OpenSea з таким збільшенням активності на 72 тисячі відсотків. Молодий студент коледжу також надає своїм роботам індивідуальності, додаючи деякі деталі фону та селфі і тим самим підвищуючи унікальність NFT.

Заявка Гозалі на NFT різко зросла, всупереч його початковим уявленням, оскільки відомі користувачі Crypto Twitter висловили підтримку, купуючи та просуваючи пропозиції.

Надалі хлопець не планує заробляти на селфі, а гроші, отримані за свої фото, він хоче витратити на створення власної анімаційної студії.

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Згідно з дослідженням Chainalysis, опублікованим Financial Times, у 2021 році було продано NFT на основі Ethereum на суму близько $41 млрд. Це безпрецедентне зростання для цього сектора, яке, вважають аналітики, продовжиться у 2022 році.

NFT — невзаємозамінні токени, які є сертифікатами цифрової власності та існують на основі технології блокчейн. Це підтверджує, що користувач, який володіє будь-яким активом, є справжнім власником віртуального активу, а також ця технологія дозволяє відслідковувати попередні транзакції.

Колекція Газалі викликала інтерес через великі обсяги торгів NFT, що ознаменували початок 2022 року. За перші десять днів січня OpenSea заробила понад $1,36 млрд.

Нагадаємо, через помилку в один символ криптоплатформа випадково роздала токени на $162 млн.