С чем носить пальто в клетку, – урок стиля от принцессы Евгении

Внучка британской королевы появилась на улицах Лондона в многослойном ансамбле и двумя сумками.

31-летняя британская принцесса Евгения, первенцу которой через месяц исполнится год, все чаще привлекает внимание СМИ своим стилем, который стал очень женственным после замужества и ребенка. Внучка Елизаветы II отдает предпочтение платьям и юбкам, дополняя образы неброскими аксессуарами и все чаще экспериментируя с принтами, цветами и длиной.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

Недавно принцесса Евгения была замечена на одной из улиц Лондона в многослойном ансамбле, который как нельзя лучше подходит для прохладной погоды. Для выхода на улицу она выбрала элегантное темное мини-платье с белым воротником, бордовый жакет и накинула на плечи шерстяное пальто в клетку от Sandro Paris. Образ завершали черные колготки и сапоги на каблуке до колен от Aquazzura. В качестве аксессуаров она выбрала золотую цепочку, черную кожаную сумку Capucines от Louis Vuitton и синюю большую сумку из галереи современного искусства Hauser & Wirth. Лицо принцессы было спрятано под защитной маской с леопардовым принтом.

[ + – ] Принцесса Евгения

Эта неделя выдалась напряженной для Евгении, которая недавно объявила, что запускает собственную серию подкастов со своей благотворительной организацией The Anti-Sslavery Collective.

Член королевской семьи сообщила об этом в ежемесячном информационном бюллетене инициативы, в котором были представлены основные моменты их работы за 2021 год. В совместном сообщении Евгения и ее коллега-соучредитель Джулия де Буанвиль сказали:

"Мы были так рады начать запись нашего долгого долгожданный подкаст в этом году, который должен быть выпущен в 2022 году, так что следите за обновлениями!".

Напомним, в ноябре прошлого года принцесса посетила дискуссию на тему экологии на саммите COP26, организованную дизайнером Габриэлой Херст, любимым модельером монаршей семьи и креативным директором Chloé, выбрав для этого трикотажное платье-миди Seymore А-силуэта от Gabriela Hearst за 990 фунтов стерлингов ($1330). Обрз она дополнила светло-серой байкерской курткой оверсайз из шерсти от бренда Cool-Girl Nanushka стоимостью 825 фунтов стерлингов ($1109), которая сделала ее образ более современным и молодежным.