З чим носити пальто в клітинку – урок стилю від принцеси Євгенії

Онучка британської королеви з'явилася на вулицях Лондона в багатошаровому ансамблі та двома сумками.

31-річна британська принцеса Євгенія, первістку якої через місяць виповниться рік, усе частіше привертає увагу ЗМІ своїм стилем, який став дуже жіночним після заміжжя та дитини. Онучка Єлизавети II віддає перевагу сукням і спідницям, доповнюючи образи непомітними аксесуарами й усе частіше експериментуючи з принтами, кольорами та довжиною.

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Нещодавно принцеса Євгенія була помічена на одній з вулиць Лондона в багатошаровому ансамблі, який якнайкраще підходить для прохолодної погоди. Для виходу на вулицю вона вибрала елегантну темну мінісукню з білим коміром, бордовий жакет і накинула на плечі вовняне пальто в клітинку від Sandro Paris. Образ завершували чорні колготки та чоботи на підборах до колін від Aquazzura. Як аксесуари вона вибрала золотий ланцюжок, чорну шкіряну сумку Capucines від Louis Vuitton і синю велику сумку з галереї сучасного мистецтва Hauser & Wirth. Обличчя принцеси було заховане під захисною маскою з леопардовим принтом.

[ + – ] Принцеса Євгенія

Цей тиждень видався напруженим для Євгенії, яка нещодавно оголосила, що запускає власну серію підкастів зі своєю благодійною організацією The Anti-Slavery Collective.

Членкиня королівської сім'ї повідомила про це в щомісячному інформаційному бюлетені ініціативи, в якому були представлені основні моменти їхньої роботи за 2021 рік. У спільному повідомленні Євгенія та її колега-співзасновниця Джулія де Буанвіль сказали:

"Ми були так раді почати запис нашого довгоочікуваного підкасту цього року, який повинен бути випущений в 2022 році, тож слідкуйте за оновленнями!".

Нагадаємо, в листопаді минулого року принцеса відвідала дискусію на тему екології на саміті COP26, організовану дизайнеркою Габріелою Херст, улюбленою модельєркою монаршої сім'ї та креативною директоркою Chloé, обравши для цього трикотажну сукню-міді Seymore А-ситуету від Gabriela Hearst за 990 фунтів стерлінгів ($1 330). Обрз вона доповнила світло-сірою байкерською курткою оверсайз із вовни від бренду Cool-Girl Nanushka вартістю 825 фунтів стерлінгів ($1 109), яка зробила її образ більш сучасним і молодіжним.