Принцеса Євгенія вирішила піти слідами принца Гаррі та Меган Маркл

Принцеса Євгенія вестиме бесіди зі своєю подругою Джулією де Буанвіль, з якою разом заснувала благодійний фонд боротьби з торгівлею людьми.

Внучка британської королеви Єлизавети II принцеса Євгенія вирішила запустити підкаст для своєї благодійної організації проти торгівлі людьми The Anti-Slavery Collective. Його вона заснувала разом із близькою подругою Джулією де Буанвіль, а перший епізод вони записали у маєтку Фрогмор-хаус, де Євгенія живе зі своїми чоловіком і сином, повідомляє королівський фан-акаунт Gert's Royals.

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"Запис розпочався у 2021 році в будинку Євгенії і буде випущений наприкінці цього року", — йдеться у публікації.

На опублікованому фото Євгенія сидить на кремовому дивані, за яким стоїть синя вбудована книжкова шафа. На ній чорна сукня у квіти та чорне взуття, а її подруга обрала більш демократичний стиль — білу сорочку, блакитні широкі джинси та білі кросівки. Перед ними мікрофони і подруги ведуть жваву бесіду.

[ + – ] Принцеса Євгенія та її подруга Джулія де Буанвіль

Євгенія вирішила запустити підкаст, надихнувшись прикладом принца Гаррі та Меган Маркл. Подружжя уклали угоду зі Spotify майже на $25 млн і запустили канал Archewell Audio, створений спільно з Gimlet Studios Spotify.

У грудні минулого року в пресрелізі Spotify говорилося, що "Archewell Audio використовуватиме глобальне охоплення Spotify — зі 144 мільйонами підписників Premium і 320 мільйонами активних користувачів на місяць — щоб привернути увагу до потужних і різноманітних голосів та точок зору".

Як перший випуск герцоги Сассекські збиралися представити "історії надії та співчуття від гостей, котрі надихають, на святкуванні нового року", а протягом 2021 року мали випускати та розміщувати підкасти, які "створюють спільноту на основі загального досвіду та цінностей".

Пара підготувала лише 35 хвилин контенту, але потім їхня очікувана серія Archewell 2021 зникла безвісти, тобто її немає на сайті Gimlet, а потоковий гігант відмовився повідомити, чи вийде вона взагалі в ефір, і коли це відбудеться.

Підкаст принцеса Євгенія анонсувала в той час, коли її батько, принц Ендрю, переживає далеко не найкращі часи. Через те, що він має постати перед американським судом через звинувачення у зґвалтуванні, королева позбавила його військових титулів і патронажу.

Тим часом принц Гаррі пригрозив подати до суду на уряд Великобританії, якщо його сім'ї не забезпечать охорону в разі їхнього приїзду до Великобританії на Платиновий ювілей королеви.