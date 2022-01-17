Принцесса Евгения решила пойти по стопам принца Гарри и Меган Маркл

Принцесса Евгения будет вести беседы со своей подругой Джулией де Буанвиль, с которой вместе основала благотворительный фонд по борьбе с торговлей людьми.

Внучка британской королевы Елизаветы II принцесса Евгения решила запустить подкаст для для своей благотворительной организации против торговли людьми The ​​Anti-Slavery Collective. Его она основала вместе с близкой подругой Джулией де Буанвиль, а первый эпизод они записали в поместье Фрогмор-хаус, где Евгения живет со своими мужем и сыном, сообщает королевский фан-аккаунт Gert's Royals.

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"Запись началась в 2021 году в доме Евгении и будет выпущена в конце этого года", – говорится в публикации.

На опубликованном фото Евгения сидит на кремовом диване, за которым стоит синий встроенный книжный шкаф. На ней черное платье в цветы и черная обувь, а ее подруга выбрала более демократичный стиль – белую рубашку, голубые широкие джинсы и белые кроссовки. Перед ними микрофоны, и подруги ведут оживленную беседу.

[ + – ] Принцесса Евгения и ее подруга Джулия де Буанвиль

Евгения решила запустить подкаст, вдохновившись примером принца Гарри и Меган Маркл. Супруги заключили сделку со Spotify почти на $25 млн и запустили канал Archewell Audio, созданный совместно с Gimlet Studios Spotify.

В декабре прошлого года в пресс-релизе Spotify говорилось, что "Archewell Audio будет использовать глобальный охват Spotify – со 144 миллионами подписчиков Premium и 320 миллионами активных пользователей в месяц – чтобы привлечь внимание к мощным и разнообразным голосам и точкам зрения".

В качестве первого выпуска герцоги Сассекские собирались представить "истории надежды и сострадания от вдохновляющих гостей на праздновании нового года", а в течение 2021 года должны были выпускать и размещать подкасты, которые "создают сообщество на основе общего опыта и ценностей".

Пара подготовила только 35 минут контента, но затем их ожидаемая серия Archewell 2021 года пропала без вести, то есть ее нет на сайте Gimlet, а потоковый гигант отказался сообщить, выйдет ли она вообще в эфир, и когда это произойдет.

Подкаст принцесса Евгения анонсировала в то время, когда ее отец, принц Эндрю, переживает далеко не лучшие времена. Из-за того, что он должен предстать перед американским судом из-за обвинений в изнасиловании, королева лишила его воинских титулов и патронажа.

Тем временем принц Гарри пригрозил подать в суд на правительство Великобритании, если его семье не обеспечат охрану в случае их приезда в Великобританию на Платиновый юбилей королевы.