Роскошная классика. Бывшая девушка Брэда Питта похвасталась идеальным маникюром

Маникюр выполнен в приглушенных тонах и удивительно гармонирует с цветом глаз немецкой модели.

29-летняя немецкая модель Николь Потуральски продемонстрировала своим 223 тысячам подписчиков в Instagram идеальный маникюр для любительниц классики и минимализма.

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Девушка в сторис опубликовала снимок своего маникюра в светло-серых оттенках, который как нельзя лучше гармонирует с ее серыми глазами. На фото видно, что три ногтя модели полностью покрыты лаком, а на двух – вариация френча с нюдовой базой. На миндалевидных аккуратных ногтях такой маникюр смотрится очень эффектно.

[ + – ] Николь продемонстрировала стильные ногти Фото: nico.potur/instagram

Николь поблагодарила за вдохновение свою подругу, модного блогера из Милана Жинерву Мавиллу, которая ранее делилась у себя в соцсети кадром, на котором можно заметить точно такое же покрытие ногтей.

[ + – ] Серо-нюдовый маникюр с вариациями френча Фото: nico.potur/instagram

[ + – ] Жинерва Мавилла вдохновила подругу своим маникюром Фото: Ginevra Mavilla/Instagram

О Николь Потуральски, которую называют миксом Ирины Шейк и Анджелины Джоли, заговорили в августе 2020 года, после того, как ее заметили в аэропорту Ле-Кастейе в компании голливудского актера Брэда Питта. Они максимально скрывались от камер, появившись в головных уборах, защитных масках и темных очках. Причин, по которым общественность заподозрила их в отношениях, было сразу две.

Во-первых, это возраст, молодость и красота, поскольку Николь значительно моложе 58-летнего Питта. Во-вторых, она очень похожа на бывшую жену актера Анджелину Джоли. Как и у знаменитости, у Потуральски пухлые губы, каштановые волосы, утонченные черты лица.

Как удалось узнать журналистам, отношения начали завязываться еще в 2019 году. Их познакомил хозяин фешенебельного ресторана Borchardt в Берлине Роланд Мэри, когда Питт находился в столице Германии на съемках нового фильма Квентина Тарантино. Самое интересное, что Роланд – законный супруг Николь, старше ее на 40 лет. Она родила ему сына Эмиля.

[ + – ] Николь с сыном Эмилем

Питт и Потуральски обменялись телефонами и начали встречаться. Как к этому отнесся Роланд, история умалчивает. Сами же влюбленные никак свой роман не подтверждали, оставив прессе поле для предположений, а в октябре 2020 года они расстались.

Сейчас Николь не афиширует ни личную, ни семейную жизнь и публикует в соцсети только свои фотографии в модных нарядах, показывает новинки из индустрии красоты, а также делиться с подписчиками интересными повседневными наблюдениями. Потуральски использует профессиональный псевдоним Нико Мэри и работает с агентством A Management, Official Models и NEXT Models. Она уже появилась на обложках нескольких журналов, в том числе ELLE Germany.

Напомним, ранее блогер из Милана Кьяра Ферраньи показала звездный маникюр, который станет ярким акцентом в образе для вечерних выходов, но не менее интересно смотрится и в качестве повседневного.