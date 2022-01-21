Розкішна класика. Колишня дівчина Бреда Пітта похвалилася ідеальним манікюром

Манікюр виконаний у приглушених тонах і напрочуд гармоніює з кольором очей німецької моделі.

29-річна німецька модель Ніколь Потуральські продемонструвала своїм 223 тисячам підписникам в Instagram ідеальний манікюр для любительок класики та мінімалізму.

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Дівчина в сторіс опублікувала знімок свого манікюру в світло-сірих відтінках, який якнайкраще гармонує з її сірими очима. На фото видно, що три нігті моделі повністю покриті лаком, а на двох — варіація френчу з нюдовою базою. На мигдалеподібних акуратних нігтях такий манікюр виглядає дуже ефектно.

[ + – ] Ніколь продемонструвала стильні нігті Фото: nico.potur/instagram

Ніколь подякувала за натхнення своїй подрузі, модній блогерці з Мілана Жінерві Мавіллі, яка раніше ділилася у себе в соцмережі кадром, на якому можна помітити таке саме покриття нігтів.

[ + – ] Сіро-нюдовий манікюр із варіаціями френчу Фото: nico.potur/instagram

[ + – ] Жінерва Мавілла надихнула подругу своїм манікюром Фото: Ginevra Mavilla/Instagram

Про Ніколь Потуральські, яку називають міксом Ірини Шейк та Анджеліни Джолі, заговорили у серпні 2020 року, після того, як її помітили в аеропорту Ле-Кастейє у компанії голлівудського актора Бреда Пітта. Вони максимально ховалися від камер, з'явившись у головних уборах, захисних масках і темних окулярах. Причин, через які громадськість запідозрила їх у стосунках, було одразу дві.

По-перше, це вік, молодість і краса, оскільки Ніколь значно молодша за 58-річного Пітта. По-друге, вона дуже схожа на колишню дружину актора Анджеліну Джолі. Як і в знаменитості, у Потуральські пухкі губи, каштанове волосся, витончені риси обличчя.

Як вдалося дізнатися журналістам, стосунки почали зав'язуватися ще в 2019 році. Їх познайомив господар фешенебельного ресторану Borchardt у Берліні Роланд Мері, коли Пітт перебував у столиці Німеччини на зйомках нового фільму Квентіна Тарантіно. Найцікавіше, що Роланд — законний чоловік Ніколь, старший за неї на 40 років. Вона народила йому сина Еміля.

[ + – ] Ніколь із сином Емілем

Пітт і Потуральські обмінялися телефонами і почали зустрічатися. Як до цього поставився Роланд, історія замовчує. Самі ж закохані жодного роману не підтверджували, залишивши пресі поле для припущень, а в жовтні 2020 року вони розлучилися.

Зараз Ніколь не афішує ні особисте, ні сімейне життя і публікує в соцмережі лише свої фото в модному вбранні, показує новинки з індустрії краси, а також ділитися з підписниками цікавими повсякденними спостереженнями. Потуральські використовує професійний псевдонім Ніко Мері та працює з агентством A Management, Official Models та NEXT Models. Вона вже з'явилася на обкладинках кількох журналів, зокрема, ELLE Germany.

Нагадаємо, раніше блогерка з Мілана К'яра Ферраньї показала зірковий манікюр, який стане яскравим акцентом в образі для вечірніх виходів, але не менш цікаво виглядає і як повсякденне.