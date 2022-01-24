"Она сможет, она королева": 7-летняя девочка обратилась к Елизавете II c необычной просьбой

Девочка уверена, что королева, которая так любит собак, обязательно сможет ей помочь.

Семилетняя жительница Латчли (графство Корнуолл, Англия) по имени Луиза Пенгелли прославилась в СМИ после того, как написала письмо британской королеве Елизавете II с просьбой помочь в поиске двух норфолк-терьеров Марджи и Руби, которые принадлежали друзьям семьи, Анжеле и Джайлзу Гринхоу, и были украдены в июне прошлого года, пишет Daily Mail.

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"Дорогая королева Елизавета, я пишу это письмо, чтобы попросить вас о помощи. У нас есть собака, которую мы любим, и две бедные собачки были украдены из своего дома в Корнуолле. Их владельцы так грустны, расстроены и очень по ним скучают. Поскольку вы королева, я подумала, что вы могли бы помочь найти их, пожалуйста", – говорится в детском послании.

[ + – ] Луиза верит, что королева, которая любит собак, может помочь Фото: Скриншот

Девочка также спросила у монарха, может ли она помочь вывести Марджи и Руби на телевидение и радио.

"Их собаки – их дети, так что помогите вернуть их домой. Собаки так же важны, как и дети", – просит девочка.

Анджела и Джайлз разместили объявления о пропавших собаках, но ничего не слышали о своих любимцах с тех пор, как их украли 24 июня прошлого года.

"Украдены собаки. Вы их видели? Вам их предлагали? Пожалуйста, помогите воссоединить этих девочек с их разбитыми горем семьями", – гласил текст объявления.

[ + – ] Собаки Марджи и Руби пропали в июне прошлого года Фото: Скриншот

Луиза, которая живет с матерью Фейной Мерритт, сказала, что думает, что Ее Величество может помочь, поскольку она любит собак и разводит корги.

"Надеюсь, она сможет, она королева. Если она это сделает, я напишу ей спасибо", – отметила девочка.

По словам Фейны, она тронута такой добротой своей дочери и гордится ею:

"У нас есть собака, и Луизе было так жаль Анжелу, что она подумала, что это лучший способ помочь найти их собак".

О реакции королевы на послание ребенка пока что не сообщается. Как известно, 95-летний монарх не так давно потеряла любимую собаку, и принц Эндрю подарил ей нового щенка.