"Вона зможе, вона королева": 7-річна дівчинка звернулася до Єлизавети II з незвичайним проханням

Дівчинка впевнена, що королева, яка так любить собак, обов'язково зможе допомогти їй.

Семирічна мешканка Латчлі (графство Корнуолл, Англія) на ім'я Луїза Пенгеллі прославилася в ЗМІ після того, як написала листа британській королеві Єлизаветі II з проханням допомогти в пошуку двох норфолк-тер'єрів Марджі та Рубі, які належали друзям сім'ї, Анжелі та Джайлзу Грінхоу та були викрадені в червні минулого року, пише Daily Mail.

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"Дорога королево Єлизавето, я пишу цей лист, щоб попросити вас про допомогу. У нас є собака, яку ми любимо, і двох бідних собачок було вкрадено зі свого будинку в Корнуоллі. Їхні власники такі смутні, пригнічені та дуже за ними сумують. Оскільки ви королева, я подумала, що ви могли б допомогти знайти їх, будь ласка", – йдеться в дитячому посланні.

[ + – ] Луїза вірить, що королева, яка любить собак, може допомогти Фото: Скриншот

Дівчинка також запитала в монарха, чи може вона допомогти вивести Марджі та Рубі на телебачення та радіо.

"Їхні собаки – їхні діти, тому допоможіть повернути їх додому. Собаки так само важливі, як і діти", – просить дівчинка.

Анджела та Джайлз розмістили оголошення про зниклих собак, але нічого не чули про своїх улюбленців із того часу, як їх вкрали 24 червня минулого року.

"Вкрадені собаки. Ви їх бачили? Вам їх пропонували? Будь ласка, допоможіть возз'єднати цих дівчаток із їхньою розбитою горем сім'єю", — говорив текст оголошення.

[ + – ] Собаки Марджі та Рубі зникли в червні минулого року Фото: Скриншот

Луїза, яка живе з матір'ю Фейною Меррітт, сказала, що думає, що Її Величність може допомогти, оскільки вона любить собак і розводить коргі.

"Сподіваюся, вона зможе, вона королева. Якщо вона це зробить, я напишу їй спасибі", — наголосила дівчинка.

За словами Фейни, вона зворушена такою добротою своєї дочки та пишається нею:

"У нас є собака, і Луїзі було так шкода Анджелу, що вона подумала, що це найкращий спосіб допомогти знайти їхніх собак".

Про реакцію королеви на послання дитини поки що не повідомляється. Як відомо, 95-річний монарх нещодавно втратила улюбленого собаку, і принц Ендрю подарував їй нове цуценя.