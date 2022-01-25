Måneskin откладывают тур по Европе и отменяют концерты из-за коронавируса

Концерт в Киеве, который должен был пройти 7 марта – также под угрозой отмены

7 марта победители "Евровидения", итальянская рок-группа Måneskin должна была впервые посетить Украину и выступить в Киеве с концертом в рамках европейского концертного тура. Однако участники группы опубликовали сообщение в Instagram, в котором говорится, что даты тура переносятся, а концерты отменяются. И всему виной коронавирус.

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[ + – ] Обращение участников группы к своим фанатам

"Привет, ребята, нам очень жаль, но мы должны сообщить вам, что мы вынуждены отложить весь тур, который должен был пройти в 2022 года по Европе и ArenasTour в Италии из-за ситуации с Covid-19", — сказали участники группы и добавили, что им очень жаль. Потому что они много работали над подготовкой к туру и все было готово, но в последнее время стали появляться плохие новости о вместимости залов.

"Мы не можем гарантировать, что все концерты состоятся, потому что в каждой стране есть свои правила, и мы, конечно же, должны их придерживаться, потому что мы должны выступать, гарантируя безопасность для всех", — сообщили участники группы и добавили, что надеются сообщить новые даты концертов не позднее 1 марта 2022 года.

[ + – ] Участники группы Måneskin: вокалист Дамиано Давид, басистка Виктория Де Анжелис, гитарист Томас Раджи и барабанщик Итан Торкио Фото: Instagram maneskinofficial

При этом некоторые концерты группа решила не переносить и не отменять – большей частью это касается выступлений на открытых площадках на фестивалях в Италии.

Напомним, когда билеты на концерт Måneskin поступили в продажу, за ними выстроились многотысячные очереди и, чтобы приобрести билет, пришлось ожидать онлайн более 15 минут. Раскупили билеты менее, чем за пару часов. Цены на билеты стартовали с 1699 гривен, самые дорогие стоили 4499 гривен. Концерт должен был пройти на концертной площадке Stereo Plaza.

Кроме Måneskin в Украину с концертами также собираются Ник Кейв, Игги Поп, группы "Сплин" и "Мумий Тролль", Imagine Dragons и Iron Maiden.