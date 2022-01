Iron Maiden, Nick Cave, Måneskin. Топ-10 звезд, которые приедут в Украину в 2022 (даты концертов, видео)

В Киев едут Iron Maiden, Nick Cave, Deep Purple, Imagine Dragons, победители "Евровидения" Måneskin и сладкоголосая половинка Modern Talking Томас Андерс. Из российских артистов – рок-группы Би-2, Сплин & Мумий Тролль, звезда шансона Михаил Шуфутинский. 2022 год обещает быть рекордным по гастролям!

После провальных с точки зрения гастролей ковидных сезонов 2020-2021 годов на 2022 намечен просто вал выступлений в Киеве зарубежных артистов первого эшелона. Шоу-бизнес берет реванш: три стадионных концерта, несколько выступлений во Дворце Спорта и на многотысячных открытых площадках ВДНХ.

Отложенный спрос: билеты на концерты покупают на "Вовину тысячу"

Чем вызван такой ажиотаж? "Многие гастроли были перенесены на 2022 год, поэтому нас ждет гастрольный шквал. Многие менеджеры в принципе еще год-полтора назад все это намечали, — рассказывает Фокусу концертный менеджер Юрий Гулевич. – В 2020 году "схлопнулось" огромное количество и мировых, и национальных туров. Реванш 2022-го – этот накопившийся и отложенный спрос".

Сразу после Нового года в столице появилось огромное количество рекламы концертов: в метро и на бигбордах.

"В январе – половинные скидки на наружную рекламу, – объясняет этот факт Гулевич, – этим воспользовались операторы и организаторы". Есть еще один финансовый аргумент в пользу гастрольного ажиотажа: "19 декабря стали выдавать "Вовину тысячу" и прокатчики под это подогнали рекламу, чтобы публика вложила эти деньги в билеты. В апреле эта тысяча сгорит, поэтому логика такова: "Купите в январе, а сходите на концерт в июле", — говорит гастрольный эксперт.

Что касается особой концертной активности западных звезд, то Юрий Гулевич считает, что этому способствует глобальная смена носителей музыки: эра компакт-дисков давно закончилась, а ручеек авторских отчислений, которые дают артистам цифровые платформы, не сравним с денежными потоками, что шли от продаж альбомов на физических носителях.

"Такая ситуация вынуждает многих западных звезд отправляться в мировые туры, — считает Гулевич. – И в этом смысле их положение приблизилось к ситуации с украинскими и российскими исполнителями, которые никогда не были избалованы авторскими отчислениями и были вынуждены часто гастролировать".

Фокус выбрал 10 самых крупных звезд разных жанров, на концертых которых имеет смысл сходить.

IRON MAIDEN в Киеве

Когда: 29 мая

Где: ВДНХ (ул. Глушкова, 1)

Билеты: от 1099 грн

[ + – ] Одна из фишек Iron Maiden – реплика самолета Spitfire, парящая над сценой

Любителей металлического рока ждет праздник – премьерное у нас выступление отцов новой волны британского хэви-металла. Группе этого грохочущего стиля уже 46 лет. Количество альбомов – 16, проданных дисков – 110 млн.

Помимо своей агрессивной музыки, они знамениты талисманом (маскотом) Эдди – это скелетообразный мужчина с выпученными красными глазами и рыжими волосами на черепе, изображение которого можно увидеть на каждом альбоме "Железной Девы" в разных образах: от зомби до летчика. Кстати, солист группы Брюс Дикинсон, являясь в прошлом гражданским летчиком, порой сам управлял Boeing 474, на котором гастролировал коллектив. Одна из фишек шоу – реплика самолета Spitfire, парящая над сценой.

Хиты коллектива: "Fear Of The Dark", "Wasted Years", "The Trooper", "Prowler". Стилю группы присущи напор, пафосность, сильный вокал и виртуозные гитарные аранжировки, многие из которых, как ревниво отмечают фаны рок-команды, позаимствовала российская группа "Ария".

ИГГИ ПОП в Киеве

Когда: 15 июля

Где: Sky Family Park (пр. Шухевича, 2)

Билеты: от 1649 грн

[ + – ] Игги Поп в Украине выступит впервые

Звезда американского панк-рока впервые приезжает в Украину со своим концертом (в рамках феста UPark), хотя тоже уже полвека на мировой сцене. Игги известен, помимо своего творчества, также мускулистым торсом, который он обнажает на подмостках, и не утратил своей атлетической привлекательности даже в 74 года.

Многие украинцы Игги знают не по рок-творчеству, а по суперхиту 1993 года In The Death Car Бреговича, написанного для фильма Кустурицы "Аризонская мечта", где Игги завораживающе выводит: "В катафалке мы все еще живы…".

А вот гитарные рифы из песни The Passenger Игги многие знают по хиту Юрия Шевчука "Предчувствие гражданской войны". Свой самый знаменитый шлягер Игги сочинил в Западном Берлине, шастая там под кайфом в середине 1970-х вместе с Дэвидом Боуи.

Безусловно, Игги – фигура легендарная, колоритная и харизматичная – не упустите шанс поглядеть на него вживую.

IMAGINE DRAGONS в Киеве

Когда: 3 июня

Где: НСК "Олимпийский" (ул. Большая Васильковская, 55)

Билеты: от 790 грн

[ + – ] В 2018 году Imagine Dragons в Киеве "на раз" собрали стадион

Популярнейшая американская рок-группа Imagine Dragons, кумиры "офисного планктона", снова выступят в столице Украины. В 2018 году они в Киеве "на раз" собрали стадион и сейчас, вероятно, с посещением проблем не будет. Артисты обещают представить песни из нового альбома "Mercury — Act 1", выпущенного в 2021 году.

Imagine Dragons была создана в 2008 году в Лас-Вегасе. Известными музыканты стали после дебютного альбома Night Visions 2012 года. "Воображаемые драконы" — самые актуальные на сегодня исполнители для офисной молодежи, любителей видеогаджетов и фантастики.

Первый планетарный взлет "драконов" произошел после исполнения песни Battle Cry в фильме "Трансформеры: Эпоха истребления" (2014). Ребята нашли фишку — мужественный гимн в электронной упаковке. И усилили эффект хоровым многоголосьем: если Battle Cry набрал на YouTube 21 млн, то уже "Believe" (2017) поглядели и послушали 2, 1 млрд раз.

Авторы дали надежду офисным утятам однажды стать прекрасными лебедями: "Боль! Ты заставила меня верить. И подняться в облака!" Или даже орлами. В общем, приходите полетать!

Nick Cave & The Bad Seeds в Киеве

Когда: 19 августа, 20:00

Где: Дворец спорта (пл. Спортивная, 1)

Билеты: от 1090 грн

[ + – ] Австралийский рок-ветеран Ник Кейв в Киеве выступит с группой The Bad Seeds

Первый приезд к нам австралийского рок-ветерана Ника Кейва с группой The Bad Seeds. Они прошли непростой путь от готик-рока и рок-н-ролла к эмбиенту, но у нас их знают по пронзительной балладе 1995 года, спетой в дуэте с их соотечественницей, поп-звездой Кайли Миноуг – это Where The Wild Roses Grow.

[ + – ] Nick Cave & The Bad Seeds ft. Kylie Minogue — Where The Wild Roses Grow

Это псевдонародная история, где жених убивает свою возлюбленную "там, где растут дикие розы", которую британский музыкальный журнал New Musical Express поместил на 378 место в списке "500 величайших песен всех времен".

MÅNESKIN в Киеве

Когда: 7 марта

Где: Stereoplaza (пр. Лобановского, 119)

Билеты: от 3999 грн

[ + – ] Måneskin в Украине супер-популярны как победители "Евровидения"-2021

Наконец до Киева доберутся темпераментные победители прошлогоднего "Евровидения" — итальянская рок-группа Måneskin. Басистка Виктория, гитарист Томас, барабанщик Итан и отпадный вокалист Дамиано прорвались на музыкальный Олимп прямо с улицы: в прошлом они были уличными музыкантами. Эта рок-группа сразила два поп-конкурса – в Сан-Ремо и Роттердаме, где проходил финал "Евровидения"-2021, обойдя нашу электро-фолк группу GO_A, хотя и украинцам перепало немало лавров.

Дело в необычном формате Måneskin – это жизнерадостный пост-панк, мелодичный и ироничный, подходящий для в меру бунтующих подростков: "Ты прости, мама, что меня все время нет дома. Я не в своем уме, но я отличаюсь от них, ты не в своем уме, мы не в своем уме…"

Сегодня все от Måneskin без ума.

DEEP PURPLE в Киеве

Когда: 31 мая

Где: Дворец спорта (пл. спортивная, 1)

Билеты: от 1190 грн

[ + – ] Deep Purple снова дадут концерт в Украине

Классики британского рока не раз бывали в столице Украины с неизменных успехом. В чем фишка стиля группы, которую слушают полвека? В их музыке присутствует тема наступления некой тотальной силы. Во многих их композициях сквозной нитью идет тема огня, бури, апокалипсиса. "Красное небо. Люди говорят, что эта женщина проклята, она зажигает пламя взмахом руки", "Прокатись на радуге, расколи небо. Несется буревестник…". Но, конечно, рок-классики не уйдут со сцены, не сыграв свой главный хит Smoke On The Water, написанный под впечатлением от реального пожара: "Дым над водой, огонь в небе…"

[ + – ] Deep Purple в Киеве выступали не раз, обязательно исполняя Smoke On The Water. Дворец спорта, 2012

Несмотря на то что этой песне 47 лет, у нее в YouTube более 112 млн просмотров. На сегодня на Smoke On The Water записано более 50 кавер-версий.

"КИНО" в Киеве

Когда: 25 февраля

Где: Дворец спорта (пл. спортивная, 1)

Билеты: от 1100 грн

[ + – ] Группа "Кино" в Киеве исполнит интересно и по-новому аранжированные некоторые ранние песни Цоя

Уже трижды перенесенное из ковида шоу легендарной рок-группы, надеемся, наконец, состоится. В группе играют два басиста команды разных лет — Александр Титов и Игорь Тихомиров и бессменный гитарист — Юрий Каспарян, а так же два сессионных музыканта и поющий на экране лидер – Виктор Цой. Его изображение будет в 2D-формате, который перемежается фотоснимками и кинохроникой – так решил продюсер программы, сын Виктора – Александр Цой.

Нас всех ждут интересно и по-новому аранжированные некоторые ранние песни Цоя. Например, композиция "Время есть, а денег нет" из первого альбома "45" звучит, словно эта вещица с диска "Группа крови".

Поскольку это шоу даст максимально полное представление о творчестве Виктора мы станем свидетелями той трансформации, которую претерпел его песенный образ: городской подросток – последний герой – непобжденный боец-одиночка.

БИ-2 в Киеве

Когда: 21 мая

Где: ВДНХ (пр. Глушкова, 1)

Билеты: от 899 грн

[ + – ] Би-2 в Киеве выступят после девятилетней паузы

Российская группа белорусского происхождения возвращается в Киев после девятилетней паузы. Ребята везут новое шоу NewBest. Они сыграют свои свои давние хиты "Полковнику никто не пишет", "Варвара", "Серебро", "Мой рок-н-ролл", "Скользкие улицы", "Шамбала", "Молитва". И новые синглы "Ад", "Депрессия", "Бог проклятых", "Нам не нужен герой".

С текстами у Би-2 всегда было сложно, но с музыкальной частью – все тип-топ. Это одна из самых мелодичных и музыкально изобретательных групп, которая использует весь стилистический диапазон – от джаза до харда, сохраняя свой уникальный стиль.

Поэтому неудивительно, что одна из фишек шоу – то, что в нем примет участие украинская певица и пианистка Мария Чайковская, известная не только как лауреат международных классических и джазовых фортепианных конкурсов, но и как автор удивительно нежных песен: "Красота", "Поговори со мной", "Целуй меня".

[ + – ] Мария Чайковская выступит вместе с Би-2 в концерте на ВДНХ

СПЛИН & МУМИЙ ТРОЛЛЬ в Киеве

Когда: 11 июня

Где: НСК "Олимпийский" (ул. Большая Васильковская, 55)

Билеты: от 1150 грн

[ + – ] "Сплин". Две рок-легенды выступят в Киеве на одной сцене [ + – ] "Мумий Тролль". Две рок-легенды выступят в Киеве на одной сцене

Две рок-легенды выступят на одной сцене. Хотя дела у "Сплина" получше чем у "Мумий Тролля", но надо заметить, что команды Александра Васильева и Ильи Лагутенко достаточно хорошо сочетаются, им обеим близок стиль брит-поп, а это – гитарный звук, яркие, но простые мелодии и небанальные образные тексты. Поэтому прекрасно прозвучат вместе "Мое сердце", "Выхода нет", "Новые люди" и "Дельфины", "Утекай", "По любви". Есть что-то привлекательное в идее объединить мрачноватую лирику Васильева с "инопланетной" бесшабашностью Лагутенко.

ТОМАС АНДЕРС И MODERN TALKING в Киеве

Когда: 3 марта

Где: Дворец "Украина" (ул. Большая Васильковская, 103)

Билеты: от 450 грн

[ + – ] Томас Андерс и Modern Talking уже 36 лет как поселились в украинских сердцах

Возвращение по весне Томаса Андерса – хорошая примета времени. Сладкоголосая половинка Modern Talking в доковидный период очень любила приезжать в Украину с концертом на Международный женский день.

Modern Talking уже 36 лет как поселились в украинских сердцах и не собираются их покидать. А Томас снова своей обворожительной улыбкой обаяет свою многочисленную армию поклонниц.

Напомним, поп-дуэт Андерса и Дитера Болена продал более 190 млн дисков. И многие их хиты до сих пор не потеряли актуальности: You’re My Heart, You’re My Soul, Win the Race, Cheri Cheri Lady. Так что дорогие леди и сэры, можете снова окунуться в беспечный мир евро-диско.