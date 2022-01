Iron Maiden, Nick Cave, Måneskin. Топ-10 зірок, які приїдуть в Україну у 2022 (дати концертів, відео)

До Києва їдуть Iron Maiden, Nick Cave, Deep Purple, Imagine Dragons, переможці "Євробачення" Måneskin та солодкоголоса половинка Modern Talking Томас Андерс. З російських артистів – рок-гурти Бі-2, Сплін & Мумій Троль, зірка шансону Михайло Шуфутинський. 2022 рік обіцяє бути рекордним за гастролями!

Після провальних з погляду гастролей ковідних сезонів 2020-2021 років на 2022 рік намічено просто вал виступів у Києві закордонних артистів першого ешелону. Шоу-бізнес бере реванш: три стадіонні концерти, кілька виступів у Палаці Спорту та на багатотисячних відкритих майданчиках ВДНГ.

Відкладений попит: квитки на концерти купують на "Вовину тисячу"

Чим викликаний такий ажіотаж? "Багато гастролей було перенесено на 2022 рік, тому на нас чекає гастрольний шквал. Багато менеджерів у принципі ще рік-півтора тому все це намічали, — розповідає Фокусу концертний менеджер Юрій Гулевич. — У 2020 році "зібралася" величезна кількість і світових, і національних турів. Реванш 2022-го – цей накопичений і відкладений попит".

Одразу після Нового року у столиці з'явилася величезна кількість реклами концертів: у метро та на бігбордах.

"У січні – половинні знижки на зовнішню рекламу, – пояснює цей факт Гулевич, – цим скористалися оператори та організатори". Є ще один фінансовий аргумент на користь гастрольного ажіотажу: "19 грудня стали видавати "Вовину тисячу" і прокатники під це підігнали рекламу, щоб публіка вклала ці гроші у квитки. У квітні ця тисяча згорить, тому логіка така: "Купіть у січні, а сходіть на концерт у липні", — каже гастрольний експерт.

Що стосується особливої концертної активності західних зірок, то Юрій Гулевич вважає, що цьому сприяє глобальна зміна носіїв музики: ера компакт-дисків давно закінчилася, а струмочок авторських відрахувань, які дають артистам цифрові платформи, не порівняти з грошовими потоками, що йшли від продажу альбомів на фізичних носіях.

"Така ситуація змушує багатьох західних зірок вирушати у світові тури, — вважає Гулевич. — І в цьому сенсі їхнє становище наблизилося до ситуації з українськими та російськими виконавцями, які ніколи не були розпещені авторськими відрахуваннями і були змушені часто гастролювати".

Фокус вибрав 10 найбільших зірок різних жанрів, на концерти яких є сенс сходити.

IRON MAIDEN у Києві

Коли: 29 травня

Де: ВДНГ (вул. Глушкова, 1)

Квитки: від 1099 грн

[ + – ] Одна з фішок Iron Maiden – репліка літака Spitfire, що ширяє над сценою

На любителів металевого року чекає свято – прем'єрний у нас виступ батьків нової хвилі британського хеві-металу. Групі цього гуркотливого стилю вже 46 років. Кількість альбомів – 16, проданих дисків – 110 млн.

Крім своєї агресивної музики, вони знамениті талісманом (маскотом) Едді – це скелетоподібний чоловік з витріщеними червоними очима та рудим волоссям на черепі, зображення якого можна побачити на кожному альбомі "Залізної Діви" у різних образах: від зомбі до льотчика. До речі, соліст гурту Брюс Дікінсон, будучи в минулому цивільним льотчиком, часом сам керував Boeing 474, на якому гастролював колектив. Одна з фішок шоу — репліка літака Spitfire, що ширяє над сценою.

Хіти колективу: "Fear Of The Dark", "Wasted Years", "The Trooper", "Prowler". Стилю гурту притаманні натиск, пафосність, сильний вокал та віртуозні гітарні аранжування, багато з яких, як ревниво зазначають фани рок-команди, запозичила російська група "Арія".

ІГГІ ПОП у Києві

Коли: 15 липня

Де: Sky Family Park (пр. Шухевича, 2)

Квитки: від 1649 грн

[ + – ] Іггі Поп в Україні виступить вперше

Зірка американського панк-року вперше приїжджає в Україну зі своїм концертом (у межах фестивалю UPark), хоча теж вже пів століття на світовій сцені. Іггі відомий, крім своєї творчості, також мускулистим торсом, який він оголює на підмостках, і не втратив своєї атлетичної привабливості навіть у 74 роки.

Багато українців Іггі знають не за рок-творчістю, а за суперхітом 1993 року In The Death Car Бреговича, написаного для фільму Кустуриці "Аризонська мрія", де Іггі зачаровує: "У катафалку ми все ще живі…".

А ось гітарні рифи з пісні The Passenger Іггі багато хто знає з хіту Юрія Шевчука "Передчуття громадянської війни". Свій найзнаменитіший шлягер Іггі написав у Західному Берліні, шастаючи там під кайфом у середині 1970-х разом із Девідом Бові.

Безумовно, Іггі – фігура легендарна, колоритна та харизматична – не проґавте шанс подивитися на нього наживо.

IMAGINE DRAGONS у Києві

Коли: 3 червня

Де: НСК "Олімпійський" (вул. Велика Васильківська, 55)

Квитки: від 790 грн

[ + – ] У 2018 році Imagine Dragons у Києві "на раз" зібрали стадіон

Найпопулярніший американський рок-гурт Imagine Dragons, кумири "офісного планктону", знову виступлять у столиці України. 2018 року вони в Києві "на раз" зібрали стадіон і зараз, ймовірно, з відвідуванням проблем не буде. Артисти обіцяють представити пісні з нового альбому "Mercury — Act 1", випущеного у 2021 році.

Imagine Dragons була створена у 2008 році в Лас-Вегасі. Відомими музиканти стали після дебютного альбому Night Visions 2012 року. "Уявні дракони" — найактуальніші на сьогодні виконавці для офісної молоді, любителів відеогаджетів та фантастики.

Перший планетарний зліт "драконів" відбувся після виконання пісні Battle Cry у фільмі "Трансформери: Епоха винищення" (2014). Хлопці знайшли фішку – мужній гімн в електронній упаковці. І посилили ефект хоровим багатоголоссям: якщо Battle Cry набрав на YouTube 21 млн, то вже "Believe" (2017) подивилися і послухали 2,1 млрд разів.

Автори дали надію офісним каченят якось стати прекрасними лебедями: "Біль! Ти змусив мене вірити. І піднятися в хмари!" Або навіть орлами. Загалом приходьте політати!

Nick Cave & The Bad Seeds у Києві

Коли: 19 серпня, 20:00

Де: Палац спорту (пл. Спортивна, 1)

Квитки: від 1090 грн

[ + – ] Австралійський рок-ветеран Нік Кейв у Києві виступить із гуртом The Bad Seeds

Перший приїзд до нас австралійського рок-ветерана Ніка Кейва із гуртом The Bad Seeds. Вони пройшли непростий шлях від готик-року та рок-н-ролу до ембієнту, але в нас їх знають за пронизливою баладою 1995 року, заспіваною в дуеті з їхньою співвітчизницею, поп-зіркою Кайлі Міноуг – це Where The Wild Roses Grow.

[ + – ] Nick Cave & The Bad Seeds ft. Kylie Minogue — Where The Wild Roses Grow

Це псевдонародна історія, де наречений вбиває свою кохану "там, де ростуть дикі троянди", яку британський музичний журнал New Musical Express помістив на 378 місце у списку "500 найбільших пісень усіх часів".

MÅNESKIN у Києві

Коли: 7 березня

Де: Stereoplaza (пр. Лобановського, 119)

Квитки: від 3999 грн

[ + – ] Måneskin в Україні є супер-популярними як переможці "Євробачення"-2021.

Нарешті до Києва дістануться темпераментні переможці торішнього "Євробачення" — італійський рок-гурт Måneskin. Басистка Вікторія, гітарист Томас, барабанщик Ітан та відпадний вокаліст Дам'яно прорвалися на музичний Олімп прямо з вулиці: у минулому вони були вуличними музикантами. Ця рок-група вразила два поп-конкурси – у Сан-Ремо та Роттердамі, де проходив фінал "Євробачення"-2021, обійшовши нашу електро-фолк групу GO_A, хоча й українцям перепало чимало лаврів.

Справа в незвичайному форматі Måneskin – це життєрадісний пост-панк, мелодійний та іронічний, що підходить для в міру бунтівних підлітків: "Ти вибач, мамо, що мене весь час немає вдома. Я не у своєму розумі, але я відрізняюся від них, ти не у своєму розумі, ми не у своєму розумі ..."

Сьогодні всі від Måneskin божеволіють.

DEEP PURPLE у Києві

Коли: 31 травня

Де: Палац спорту (пл. Спортивна, 1)

Квитки: від 1190 грн

[ + – ] Deep Purple знову дадуть концерт в Україні

Класики британського року неодноразово бували в столиці України з незмінним успіхом. У чому фішка стилю гурту, яку слухають пів століття? У їхній музиці є тема настання певної тотальної сили. У багатьох композиціях наскрізною ниткою йде тема вогню, бурі, апокаліпсису. "Червоне небо. Люди кажуть, що ця жінка проклята, вона запалює полум'я помахом руки", "Прокотись на веселці, розколи небо. Мчить буревісник…". Але, звичайно, рок-класики не втечуть зі сцени, не зігравши свій головний хіт Smoke On The Water, написаний під враженням від реальної пожежі: "Дим над водою, вогонь у небі…"

[ + – ] Deep Purple у Києві виступали не раз, обов'язково виконуючи Smoke On The Water. Палац спорту, 2012

Незважаючи на те, що цій пісні 47 років, у неї в YouTube понад 112 млн переглядів. Сьогодні на Smoke On The Water записано понад 50 кавер-версій.

"КІНО" в Києві

Коли: 25 лютого

Де: Палац спорту (пл. Спортивна, 1)

Квитки: від 1100 грн

[ + – ] Гурт "Кіно" в Києві виконає цікаво та по-новому аранжовані деякі ранні пісні Цоя

Уже тричі перенесене через ковід шоу легендарного рок-гурту, сподіваємося, нарешті відбудеться. У групі грають два басисти команди різних років — Олександр Титов та Ігор Тихомиров і беззмінний гітарист — Юрій Каспарян, а також два сесійні музиканти і лідер, котрий співає на екрані, — Віктор Цой. Його зображення буде у 2D-форматі, який перемежується фотознімками та кінохронікою – так вирішив продюсер програми, син Віктора – Олександр Цой.

На всіх чекають цікаво і по-новому аранжовані деякі ранні пісні Цоя. Наприклад, композиція "Час є, а грошей немає" з першого альбому "45" звучить, немов ця річ з диска "Група крові".

Оскільки це шоу дасть максимально повне уявлення про творчість Віктора, ми станемо свідками тієї трансформації, яку зазнав його пісенний образ: міський підліток – останній герой – несподіваний боєць-одинак.

БІ-2 у Києві

Коли: 21 травня

Де: ВДНГ (пр. Глушкова, 1)

Квитки: від 899 грн

[ + – ] Бі-2 у Києві виступлять після дев'ятирічної паузи

Російська група білоруського походження повертається до Києва після дев'ятирічної паузи. Діти везуть нове шоу NewBest. Вони зіграють свої давні хіти "Полковнику ніхто не пише", "Варвара", "Срібло", "Мій рок-н-рол", "Слизькі вулиці", "Шамбала", "Молитва". І нові сингли "Пекло", "Депресія", "Бог проклятих", "Нам не потрібен герой".

З текстами Бі-2 завжди було складно, але з музичною частиною – усе тіп-топ. Це один з наймелодійніших та музично винахідливих гуртів, який використовує весь стилістичний діапазон – від джазу до харду, зберігаючи свій унікальний стиль.

Тому не дивно, що одна з фішок шоу – те, що в ньому візьме участь українська співачка та піаністка Марія Чайковська, відома не лише як лауреатка міжнародних класичних та джазових фортепіанних конкурсів, а й як автор напрочуд ніжних пісень: "Краса", "Поговори зі мною", "Цілуй мене".

[ + – ] Марія Чайковська виступить разом із Бі-2 на концерті на ВДНГ

СПЛІН & МУМІЙ ТРОЛЛЬ у Києві

Коли: 11 червня

Де: НСК "Олімпійський" (вул. Велика Васильківська, 55)

Квитки: від 1150 грн

[ + – ] "Сплін". Дві рок-легенди виступатимуть у Києві на одній сцені [ + – ] "Мумій Троль". Дві рок-легенди виступатимуть у Києві на одній сцені

Дві рок-легенди виступатимуть на одній сцені. Хоча справи у "Спліна" кращі, ніж у "Мумій Троля", але треба зауважити, що команди Олександра Васильєва та Іллі Лагутенка досить добре поєднуються, їм обом близький стиль брит-поп, а це – гітарний звук, яскраві, але прості мелодії та небанальні образні тексти. Тому чудово прозвучать разом "Моє серце", "Виходу немає", "Нові люди" та "Дельфіни", "Втечи", "З любові". Є щось привабливе в ідеї поєднати похмуру лірику Васильєва з "інопланетною" відчайдушністю Лагутенка.

ТОМАС АНДЕРС І MODERN TALKING у Києві

Коли: 3 березня

Де: Палац "Україна" (вул. Велика Васильківська, 103)

Квитки: від 450 грн

[ + – ] Томас Андерс та Modern Talking уже 36 років як оселилися в українських серцях

Повернення навесні Томаса Андерса – хороша прикмета часу. Солодкоголоса половинка Modern Talking у доковідний період дуже любила приїжджати до України з концертом на Міжнародний жіночий день.

Modern Talking уже 36 років як оселилися в українських серцях і не мають наміру їх покидати. А Томас знову своєю чарівною усмішкою чарує свою численну армію шанувальниць.

Нагадаємо, поп-дует Андерса та Дітера Болена продав понад 190 млн дисків. І багато їхніх хітів досі не втратили актуальності: You're My Heart, You're My Soul, Win the Race, Cheri Cheri Lady. Тому, дорогі леді та джентльмени, можете знову поринути в безтурботний світ євро-диско.