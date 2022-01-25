Måneskin відкладають тур Європою і скасовують концерти через коронавірус

Концерт у Києві, який мав відбутися 7 березня — також під загрозою скасування.

7 березня переможці "Євробачення", італійська рок-група Måneskin мала вперше відвідати Україну та виступити у Києві з концертом у межах європейського концертного туру. Проте учасники гурту опублікували повідомлення в Instagram, в якому йдеться, що дати туру переносяться, а концерти скасовуються. І всьому виною коронавірус.

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[ + – ] Звернення учасників групи до своїх фанатів

"Привіт, друзі, нам дуже шкода, але ми повинні повідомити вам, що ми змушені відкласти весь тур, який мав пройти у 2022 році в Європі та ArenasTour в Італії через ситуацію з Covid-19", — сказали учасники групи і додали, що їм дуже шкода. Тому що вони багато працювали над підготовкою до туру й усе було готове, але останнім часом почали з'являтися погані новини щодо місткості залів.

"Ми не можемо гарантувати, що всі концерти відбудуться, тому що в кожній країні є свої правила, і ми, звичайно ж, маємо їх дотримуватися, тому що ми повинні виступати, гарантуючи безпеку для всіх", — повідомили учасники гурту та додали, що сподіваються повідомити нові дати концертів не пізніше 1 березня 2022 року.

[ + – ] Учасники гурту Måneskin: вокаліст Дам'яно Давід, басистка Вікторія Де Анжеліс, гітарист Томас Раджі та барабанщик Ітан Торкіо Фото: Instagram maneskinofficial

При цьому деякі концерти гурт вирішив не переносити і не скасовувати — переважно це стосується виступів на відкритих майданчиках на фестивалях в Італії.

Нагадаємо, коли квитки на концерт Måneskin надійшли у продаж, за ними вишикувалися багатотисячні черги і, щоб придбати квиток, довелося чекати онлайн понад 15 хвилин. Розкупили квитки менш ніж за кілька годин. Ціни на квитки стартували з 1 699 гривень, найдорожчі коштували 4 499 гривень. Концерт мав відбутися на концертному майданчику Stereo Plaza.

Окрім Måneskin в Україну з концертами також збираються Нік Кейв, Іггі Поп, гурти "Сплін" та "Мумій Тролль", Imagine Dragons і Iron Maiden.