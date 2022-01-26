Тренд весны 2022. Кейт Миддлтон вышла в свет в леопардовом платье

Герцогиня Кембриджская надела платье с самым модным принтом этого года для встречи с волонтерами

40-летняя Кейт Миддлтон вышла в свет в платье за 355 фунтов от дизайнера Дерека Лама и продемонстрировала, что модный в этом сезоне леопардовый принт ей необычайно идет. Об этом пишет Daily Mail.

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Герцогиня Кембриджская встречалась с волонтерами из Центра психического здоровья Shout и выбрала для официальной встречи простой и элегантный образ. Платье цвета хаки с оборками за 355 фунтов из крепдешина она дополнила замшевыми сапогами от Ralph Lauren.

К слову, это любимые сапоги Кейт, она часто надевает их к юбкам и платьям макси.

[ + – ] Кейт Миддлтон в платье с модным леопардовым принтом Фото: Getty Images [ + – ] Кейт Миддлтон в платье с модным леопардовым принтом Фото: Getty Images

Визит Кейт ознаменовал вдохновляющий этап в работе центра – его работники провели миллион бесед с теми, кто в этом нуждался. Сам центр был основан два года назад благодаря учредительному гранту Королевского фонда.

Это был первый крупный совместный проект герцогов Кембриджских, а также принца Гарри и Меган Маркл. Но после того, как герцоги Сассекские перестали заниматься делами королевской семьи и уехали в США, всеми делами центра занимаются принц Уильям и Кейт Миддлтон.

Напомним, леопардовый принт, как и прочие "хищные" принты стали популярны в 2022 году, который также является годом Тигра. В моду вошли "тигриный" маникюр и вещи "под леопарда". Впрочем, еще до того, как "хищный" принт объявили трендом, члены королевских семей частенько носили подобные вещи. И Кейт Миддлтон тоже. В ее гардеробе уже есть длинная юбка в складку, которую она надевает с черной водолазкой.