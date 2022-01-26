Тренд сезону. Кейт Міддлтон вийшла у світ у леопардовій сукні

Герцогиня Кембриджська одягла сукню з наймоднішим принтом цього року для зустрічі з волонтерами.

40-річна Кейт Міддлтон вийшла у світ у сукні за 355 фунтів від дизайнера Дерека Лама та продемонструвала, що модний цього сезону леопардовий принт їй надзвичайно личить. Про це пише Daily Mail.

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Герцогиня Кембриджська зустрічалася з волонтерами з Центру психічного здоров'я Shout та обрала для офіційної зустрічі простий та елегантний образ. Сукню кольору хакі з воланами за 355 фунтів із крепдешина вона доповнила замшевими чоботями від Ralph Lauren.

До речі, це улюблені чоботи Кейт, вона часто одягає їх до спідниць і сукні максі.

[ + – ] Кейт Міддлтон у сукні з модним леопардовим принтом Фото: Getty Images [ + – ] Кейт Міддлтон у сукні з модним леопардовим принтом Фото: Getty Images

Візит Кейт ознаменував натхненний етап у роботі центру — його працівники провели мільйон розмов із тими, хто цього потребував. Сам центр було засновано два роки тому завдяки установчому гранту Королівського фонду.

Це був перший спільний проєкт герцогів Кембриджських, а також принца Гаррі та Меган Маркл. Але після того, як герцоги Сассекські перестали займатися справами королівської сім'ї та поїхали в США, усіма справами центру займаються принц Вільям і Кейт Міддлтон.

Нагадаємо, леопардовий принт, як й інші "хижі" принти, стали популярними в 2022 році, який також є роком Тигра. У моду увійшли "тигровий" манікюр і речі "під леопарда". Утім, ще до того, як "хижий" принт оголосили трендом, члени королівських сімей частенько носили подібні речі. І Кейт Міддлтон також. У її гардеробі вже є довга спідниця у складку, яку вона одягає з чорною водолазкою.