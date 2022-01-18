Як носити тренд сезону леопардовий принт. Уроки стилю від королівських осіб

"Хижий" леопардовий принт іноді називають вульгарним, але вся справа в деталях і вмінні його носити.

Уся справа в Році Тигра, або просто в тому, що такий ефектний тренд просто не міг довго залишатися в забутті, але факт залишається фактом — потрібно придбати хоча б один предмет одягу цього модного забарвлення і носити його, як королівські особи. Про це пише Tatler.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

Пальто та шуби з анімалістичним принтом, а то й взагалі з леопарда свого часу "вигулювали" багато королівських особ. Зараз, коли модні будинки по всьому світу відмовляються від натурального хутра, модницям це навіть на руку — адже пальто з модним "хижим" принтом тепер можна придбати набагато дешевше.

Так, любов до "леопарда" у різний час демонстрували королева Єлизавета та її сестра, принцеса Маргарет. Королева носила хутряне пальто з контрастними коміром і манжетами з чорними ботильйонами та з маленькою чорною сумочкою.

[ + – ] Королева на стрибках у 1960-ті Фото: Getty Images

Визнана ікона моди Грейс Келлі воліла поєднувати його з капелюхом із м'якими полями, світлою сумочкою та рукавичками в тон. Відмінний модний прийом — актуальний і в наш час, тим більше, що в моді стьобані панами.

[ + – ] Грейс Келлі та принц Реньє Фото: Getty Images

У наш час моду на пальто та плащі з леопардовим принтом підтримує леді Кітті Спенсер. Вона часто з'являється у верхньому одязі хижого забарвлення.

[ + – ] Кітті Спенсер на модному показі у 2020 році Фото: Getty Images

Принцеса Діана воліла носити леопардовий принт як акцент на пальто, але на відпочинку давала собі волю. Її сукня-сарафан під час відпустки з дітьми, матір'ю та сестрою свого часу викликала фурор. Сукня з подібним принтом — це відмінний вибір, тільки поєднувати його варто з аксесуарами стриманих відтінків у тон.

[ + – ] Принцеса Діана на відпочинку із сім'єю у 1990-х Фото: Getty Images

Королева Летиція недарма носить звання однієї з найелегантніших жінок сучасності. Одягнувши напівпальто із сірим леопардовим принтом, вона поєднувала його з чорними брюками, туфлями-човниками і маленькою сумочкою з блискучими деталями. Саме це ідеальний спосіб "приручити" хижий принт — поєднувати його з нейтральним чорним.

[ + – ] Королева Летиція Фото: Getty Images

Так само зробила й Кейт Міддлтон на одній із ділових зустрічей у 2020 році. У її випадку леопардовою була довга спідниця. І в поєднанні з простим гольфом і замшевими чоботями — герцогиня Кембриджська виглядала бездоганно.

[ + – ] Кейт Міддлтон у 2020 році Фото: Getty Images

А якщо леопардовий принт усе ще здається занадто екстравагантним, варто почати з малого — туфель-човників, шарфа, або наслідувати приклад герцогині Корнуольської, Камілли Паркер-Боулз і доповнити свій образ маскою в леопардові плями.

[ + – ] Камілла Паркер-Боулз у 2020 році Фото: Getty Images

Герцогиня так часто міняла маски, підбираючи їх під кожне своє вбрання та світський вихід, що навіть удостоїлася кількох статей у модних журналах про карантинну моду.

Нагадаємо, раніше свою любов до леопардового принту продемонструвала акторка Сальма Хаєк. Вона позувала біля басейну в розкішному купальнику від бренду Saint Laurent.