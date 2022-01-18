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Как носить тренд сезона леопардовый принт. Уроки стиля от королевских особ

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Фото: Getty Images | Кейт Миддлтон в 2020 году

"Хищный" леопардовый принт иной раз и называют вульгарным, но все дело в деталях и умении его носить

Все дело в Годе Тигра, или просто в том, что столь эффектный тренд просто не мог долго оставаться в забвении, но факт остается фактом – нужно приобрести хотя был один предмет одежды этой модной расцветки и носить его, как королевские особы. Об этом пишет Tatler.

Пальто и шубы с анималистичным принтом, а то и вовсе из леопарда в свое время "выгуливали" многие королевские особы. Сейчас, когда модные дома по всему миру отказываются от натурального меха, модницам это даже на руку – ведь пальто с модным "хищным" принтом теперь можно приобрести куда дешевле.

Так, любовь к "леопарду" в разное время демонстрировали королева Елизавета и ее сестра, принцесса Маргарет. Королева носила меховое пальто с контрастными воротником и манжетами с черными ботильонами и с маленькой черной сумочкой.

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Королева на скачках в 1960-е
Фото: Getty Images

Признанная икона моды Грейс Келли предпочитала сочетать его со шляпой с мягкими полями, светлой сумочкой и перчатками в тон. Отличный модный прием – актуальный и в наше время, тем более, что в моде стеганые панамы.

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Грейс Келли и принц Ренье
Фото: Getty Images

В наше время моду на пальто и плащи с леопардовым принтом поддерживает леди Китти Спенсер. Она часто появляется в верхней одежде хищной расцветки.

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Китти Спенсер на модном показе в 2020 году
Фото: Getty Images

Принцесса Диана предпочитала носить леопардовый принт в качестве акцента на пальто, но на отдыхе давала себе волю. Ее платье-сарафан во время отпуска с детьми, матерью и сестрой в свое время произвело фурор. Платье с подобным принтом – это отличный выбор, только сочетать его следует с аксессуарами сдержанных оттенков в тон.

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Принцесса Диана на отдыхе с семьей в 1990-х
Фото: Getty Images

Королева Летиция не зря носит звание одной и самых элегантных женщин современности. Надев полупальто с серым леопардовым принтом, она сочетала его с черными брюками, туфлями-лодочками и маленькой сумочкой с блестящими деталями. Именно это идеальный способ "приручить" хищный принт – сочетать его с нейтральным черным.

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Королева Летиция
Фото: Getty Images

Также поступила и Кейт Миддлтон на одной из деловых встреч в 2020 году. В ее случае леопардовой была длинная плиссированная юбка. И в сочетании с простым гольфом и замшевыми сапогами – герцогиня Кембриджская выглядела безупречно.

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Кейт Миддлтон в 2020 году
Фото: Getty Images

А если леопардовый принт все еще кажется слишком экстравагантным, стоит начать с малого – туфель-лодочек, шарфа, или последовать примеру герцогини Корнуолльской, Камиллы Паркер-Боулз и дополнить свой образ маской в леопардовые пятна.

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Камилла Паркер-Боулз в 2020 году
Фото: Getty Images

Герцогиня так часто меняла маски, подбирая их под каждый свой наряд и светский выход, что даже удостоилась нескольких статей в модных журналах о карантинной моде.

Напомним, ранее свою любовь к леопардовому принту продемонстрировала актриса Сальма Хайек. Она позировала у бассейна в шикарном купальнике от бренда Saint Laurent.