Тина Кунаки показала самое модное мини-платье весны 2022 на Неделе моды в Париже

Жена Венсана Касселя в очередной раз подтвердила свое звание иконы моды.

24-летняя французская модель и молодая жена Венсана Касселя Тина Кунаки посетила показ новой коллекции модного дома Valentino. Об этом пишет Paris Match.

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Неделя моды в Париже вскоре подходит к концу, но перед закрытием этого марафона показов итальянский бренд Valentino представил свою новую коллекцию на Вандомской площади французской столицы. Для гостей был обязательный дресс-код: "черный", о чем стало известно их приглашения.

[ + – ] Тина Кунаки в Париже Фото: Getty Images [ + – ] Тина Кунаки в Париже Фото: Getty Images

На жене 55-летнего Венсана Касселя было надето черное свободное мини-платье с длинными рукавами. На ногах Тины Кунаки были светло-изумрудные туфли-лодочки с фигурным каблуком. В качестве аксессуаров 24-летняя модель выбрала черные солнцезащитные очки. Волосы она собрала в высокий хвост.

[ + – ] Показ новой коллекции Valentino в Париже

Напомним, Тина Кунаки продемонстрировала необычный и стильный серый брючный костюм.

Ранее Фокус писал о новогодних каникулах Тины Кунаки и ее мужа, французского актера Венсана Касселя на берегу океана в Бразилии. Модель цитировала русского писателя, демонстрировала летние образы и стильные пляжные луки.