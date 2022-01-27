Тіна Кунакі відвідала Тиждень моди в Парижі в ефектному міні
Дружина Венсана Касселя вчергове підтвердила своє звання ікони моди.
24-річна французька модель та молода дружина Венсана Касселя Тіна Кунакі відвідала показ нової колекції модного дому Valentino. Про це пише Paris Match.
Тиждень моди в Парижі незабаром добігає кінця, але перед закриттям цього тижня моди італійський бренд Valentino представив свою нову колекцію на Вандомській площі французької столиці. Для гостей був обов’язковий "дрескод": "чорний", про що стало відомо із запрошення.
На дружині 55-річного Венсана Касселя була чорна вільна мінісукня з довгими рукавами. На ногах Тіни Кунакі були світло-смарагдові туфлі-човники з цікавим каблуком. Як аксесуари 24-річна модель обрала чорні сонцезахисні окуляри. Волосся вона зібрала у високий хвіст.
Нагадаємо, Тіна Кунакі продемонструвала незвичайний та стильний сірий костюм.
Раніше Фокус писав про новорічні канікули Тіни Кунакі та її чоловіка, французького актора Венсана Касселя на березі океану у Бразилії. Модель цитувала російського письменника, демонструвала літні образи та найстильніші пляжні луки.