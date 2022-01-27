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Тіна Кунакі відвідала Тиждень моди в Парижі в ефектному міні

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Тіна Кунакі, модель, тиждень моди в парижі, чорна сукня, мінісукня, Valentino, валентіно
Фото: Harper’s Bazaar | Тіна Кунакі

Дружина Венсана Касселя вчергове підтвердила своє звання ікони моди.

24-річна французька модель та молода дружина Венсана Касселя Тіна Кунакі відвідала показ нової колекції модного дому Valentino. Про це пише Paris Match.

Тиждень моди в Парижі незабаром добігає кінця, але перед закриттям цього тижня моди італійський бренд Valentino представив свою нову колекцію на Вандомській площі французької столиці. Для гостей був обов’язковий "дрескод": "чорний", про що стало відомо із запрошення.

Тіна Кунакі, модель, 2022
Тіна Кунакі в Парижі
Фото: Getty Images
Тіна Кунакі, модель, 2022
Тіна Кунакі в Парижі
Фото: Getty Images

На дружині 55-річного Венсана Касселя була чорна вільна мінісукня з довгими рукавами. На ногах Тіни Кунакі були світло-смарагдові туфлі-човники з цікавим каблуком. Як аксесуари 24-річна модель обрала чорні сонцезахисні окуляри. Волосся вона зібрала у високий хвіст.

Показ нової колекції Valentino в Парижі

Нагадаємо, Тіна Кунакі продемонструвала незвичайний та стильний сірий костюм.

Раніше Фокус писав про новорічні канікули Тіни Кунакі та її чоловіка, французького актора Венсана Касселя на березі океану у Бразилії. Модель цитувала російського письменника, демонструвала літні образи та найстильніші пляжні луки.