Катрин Денев и Леа Сейду посетили похороны актера Гаспара Ульеля, погибшего в горах

Звезда фильма "Ганнибал: Восхождение" получил травму головы, катаясь на лыжах

В парижской церкви Святого Евстафия прошло прощание с французским актером Гаспаром Ульелем. 37-летний актер скончался на прошлой неделе, после того как получил тяжелую травму головы, катаясь на лыжах. Церемонию посетили его коллеги-актеры. В том числе Катрин Денев, звезда фильмов про Бонда Леа Сейду и звезда "Мечтателей" Луи Гаррель. Об этом пишет Daily Mail.

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Торжественную панихиду посетило множество знакомых и родных Ульеля. Также присутствовала его подруга, модель Гаэль Пьетри с их пятилетним сыном Орсо. Пара была в отношениях девять лет.

У дверей в церковь была установлена черно-белая фотография актера. А когда его гроб вынесли из храма, то все присутствующее проводили его в последний путь аплодисментами.

[ + – ] Прощание с Гаспаром Ульелем в Париже

Попрощаться с Гаспаром Ульелем пришли Леа Сейду, Мелани Тьерри и Матье Амальрик, Катрин Денев, Изабель Юппер, с которой он снимался в фильме "Ева", Жереми Ренье, который в фильме "Сен-Лоран. Стиль — это я" играл друга модельера Пьера Бержа, Ульель, напомним, исполнил в картине главную роль. Также панихиду посетил директор Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо.

[ + – ] Катрин Денев со спутником на похоронах Гаспара Ульеля Фото: Getty Images

Гаспар Ульель скончался в больнице Гренобля 19 января. В госпиталь его доставили вертолетом. Он получил травму днем ранее, катаясь на лыжах на альпийском курорте Розьер в Савойе, Франция. Актер был без шлема и врезался в другого лыжника, гражданина Литвы, на пересечении двух "синих" спусков.

Журналисты выяснили, что, по данным следствия, актер потерял равновесие и сильно ударился головой. Эксперт сообщил, что даже наличие шлема не спасло бы актера. Удар был настолько сильным, что мог быть сравним с ударом о стену на скорости 40км/час.

Второй лыжник травм не получил, он был в шлеме. "Погода была ясной и солнечной, в тот день многие катались без шлемов", — рассказал прессе свидетель столкновения.

Ульель считался одним из самых красивых и талантливых французских актеров. Его последней работой стала роль Полуночного человека в новом сериале Marvel "Лунный рыцарь". Главную роль исполнил Оскар Айзек. Сериал выходит на экраны на канале Disney+ этой весной.

Напомним, ранее Фокус собрал лучшие фильмы Гаспара Ульеля, среди которых "Ганнибал: Восхождение" и "Долгая помолвка", за роль в котором он получил премию "Сезар".