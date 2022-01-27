Старость в радость. Королевские особы, которые с достоинством принимают свой возраст

Несмотря на все возможности современной бьюти-индустрии, эти женщины предпочитают стареть с достоинством и не гнаться за уходящей молодостью.

Старение – совершенно естественный и закономерный процесс жизни человека, который, тем не менее, многих очень и очень пугает. Люди, а особенно женщины, стараются максимально оттянуть тот момент, когда кожа станет морщинистой и потеряет упругость, и ищут спасение кто в косметологии, кто прямиком отправляется под нож пластического хирурга. Однако есть немало примеров того, что стареть красиво возможно, и даже в серьезном возрасте реально оставаться привлекательными и интересными. И как нельзя лучше это делают самые известные представительницы королевских семей.

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Королева Елизавета II

Британская королева Елизавета II в свои 95 лет показывает всему миру, что даже в таком преклонном возрасте можно оставаться самой собой и по-прежнему пользоваться любовью и уважением сограждан. Ее величество никогда не злоупотребляла макияжем, а ее традиционный мейк – яркая помада, подкрашенные ресницы и нежные румяна. Она перестала закраивать седину, когда ей исполнилось 60 лет, и ее естественный серебристый оттенок волос, ставший с годами молочно-белым, – визитная карточка монарха, олицетворяющая ее жизненный опыт, мудрость и неподдельное величие.

[ + – ] Королеве Великобритании Елизавета II Фото: Royal Air Force/Twitter

Принцесса Каролина Ганноверская

Старшая дочь признанной голливудской дивы, а затем жены князя Монако Грейс Келли, Каролина Ганновреская, буквально обречена на красивую старость. В свои 65 лет она отличается отменным чувством стиля, а также спокойным отношением к возрасту, чем вдохновляет тысячи других женщин ее возраста. Она не прячет под слоем краски проседь в волосах и носит стильную прическу. Как и другие представительницы королевских семей, Каролина не злоупотребляет косметикой и не является большой поклонницей косметических процедур, направленных на "возвращение молодости".

[ + – ] Принцесса Каролина Ганноверская Фото: Getty Images

Шейха Моза бинт Насер аль-Миснед

62-летняя Шейха Моза бинт Насер аль-Миснед – вторая из трех жен бывшего эмира Катара и мать семерых детей, которую негласно называют "серым кардиналом" Персидского залива. Она давно стала иконой стиля для всех восточных женщин. Моза много внимания уделяет уходу за кожей, однако не стремиться остановить старение и с достоинством принимает свой возраст. Шейха носит платья по фигуре и появляется на публике в роскошных нарядах от ведущих домов моды.

[ + – ] Шейха Моза бинт Насер аль-Миснед Фото: Getty Images

Принцесса Бельгии Астрид

59-летняя Астрид, которая является младшей сестрой короля Бельгии Филиппа, по мнению многих ее сограждан, похожа на бабушку, королеву Швеции Астрид. Она ведет активный образ жизни, является частой гостьей светских мероприятий, в том числе и от имени своего брата. Астрид предпочитает стареть с королевским достоинством. Она ухаживает за кожей лица, однако не прибегает к пластическим операциям. Выглядеть всегда красиво и элегантно ей помогают легкий макияж в нюдовых оттенках, брендовые наряды, драгоценности и жемчуг.

[ + – ] Принцесса Бельгии Астрид Фото: Getty Images

Императрица Японии Масако

58-летняя супруга и консорт 126-го императора Нарухито, старшего сына императора Акихито и императрицы Митико, имеет завидное образование, поскольку окончила Гарвардский и оксфордский университеты, успела поработать дипломатом, а также отличается самообладанием, которое стало притчей во языцех среди ее соотечественников.

Она философски относится к своему возрасту и не пытается изо всех сил удержать ускользающие молодость и красоту. Императрица всегда отдавала предпочтение минимализму, подбирая под нарочито скромные платья изысканные аксессуары. То же касается и макияжа: Масако любит нюдовую палитру. Ее прически просты: чаще всего это собранные в низкий пучок волосы. Благодаря своей генетике, императрица до сих пор является обладательницей роскошных темных волос, которых еще не коснулась седина.

[ + – ] Императрица Японии Масако Фото: Getty Images

Наследная принцесса Греции Мари-Шанталь

Мари-Шанталь Миллер до того, как стать женой кронпринца Греции Павлоса в 1995 году, как и ее сестры, была одной из первых красавиц Нью-Йорка, вскружившей голову многим мужчинам. Сейчас же 51-летняя принцесса спокойно принимает свой возраст. Она умерена в косметике, ухаживает за собой, обходясь без ботокса и прочих предложений бьюти-индустрии. Ее кода сияет, а волосы цвета золотистый блонд пышут здоровьем.

[ + – ] Наследная принцесса Греции Мари-Шанталь с супругом, кронпринцем Павлосом Фото: Getty Images

Королева Испании Летиция

В свои 49 лет королева Летиция 2 признанная икона стиля, поскольку умеет красиво и к месту одеться, подчеркнув достоинства фигуры и скрыв недостатки. Правда, последних у нее практически нет. Королева держит фигуру в форме с помощью плавания и пилатеса, занимаясь в отдельном тренажерном зале во дворце. Кожа Летиции чистая и сияющая. Такого эффекта ей помогают добиться регулярные пилинги. Она избегает ботокса и прочих уколов красоты, а также весьма сдержана в макияже. Основной акцент кареглазая Летиция делает на глаза, а помады выбирает сдержанных оттенков.

[ + – ] Королева Испании Летиция Фото: Getty Images

Напомним, недавно жене принца Уильяма Кейт Миддлтон исполнилось 40 лет. По этому случаю Кенсингтонский дворец представил три новых портрета герцогини Кембриджской.