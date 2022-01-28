Кейт Миддлтон проговорилась о раздражающей привычке принца Уильяма
Герцогу Кембриджскому не чужды те же мужские слабости, то и тысячам его менее титулованных соотечественников.
Герцог Кембриджский, как и все обычные люди, подвержен вредным привычкам, правда, позволяет себе вольности только тогда, когда находится подальше от вспышек фотокамер, сообщает The Sun.
Об одной привычке, которая немало раздражает, случайно проговорилась его жена Кэтрин, когда пара посетила базу королевских Военно-воздушные сил Великобритании на Кипре.
Заметив желтый диван в общей комнате персонала, принц Уильям пошутил:
"Держите пиццу подальше от диванов!".
В ответ на это Кейт сказала: "Ты кошмар с этим!". Позже она пояснила, что имела в виду. Оказалось, что герцог Кембриджский очень любит посидеть на диване с пиццей, причем иногда скурпулезно выковыривает оттуда самые вкусные ингредиенты. Чтобы не быть еще более разоблаченным, принц Уильям увел разговор в тему о любимых блюдах, отметив, что они с Кейт часто любят полакомиться карри.
В подкасте Питера Крауча будущий король Великобритании рассказывал, что одним из его самых любимых блюдах является куриная масала – курица в густом маринаде-соусе из йогурта с пряностями.
"Обычно ее не заказывают во дворец, мы, как правило, идем и забираем его – не сами!", – отметил он.
Сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон, восьмилетний Джордж, является большим поклонником итальянской кухни, а больше всего любит спагетти карбонара.
Ранее мы писали о том, что о самой раздражающей привычке своего возлюбленного Орландо Блума рассказала журналистам Кэти Перри.