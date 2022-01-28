Кейт Миддлтон проговорилась о раздражающей привычке принца Уильяма

Герцогу Кембриджскому не чужды те же мужские слабости, то и тысячам его менее титулованных соотечественников.

Герцог Кембриджский, как и все обычные люди, подвержен вредным привычкам, правда, позволяет себе вольности только тогда, когда находится подальше от вспышек фотокамер, сообщает The Sun.

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Об одной привычке, которая немало раздражает, случайно проговорилась его жена Кэтрин, когда пара посетила базу королевских Военно-воздушные сил Великобритании на Кипре.

Заметив желтый диван в общей комнате персонала, принц Уильям пошутил:

"Держите пиццу подальше от диванов!".

В ответ на это Кейт сказала: "Ты кошмар с этим!". Позже она пояснила, что имела в виду. Оказалось, что герцог Кембриджский очень любит посидеть на диване с пиццей, причем иногда скурпулезно выковыривает оттуда самые вкусные ингредиенты. Чтобы не быть еще более разоблаченным, принц Уильям увел разговор в тему о любимых блюдах, отметив, что они с Кейт часто любят полакомиться карри.

В подкасте Питера Крауча будущий король Великобритании рассказывал, что одним из его самых любимых блюдах является куриная масала – курица в густом маринаде-соусе из йогурта с пряностями.

"Обычно ее не заказывают во дворец, мы, как правило, идем и забираем его – не сами!", – отметил он.

Сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон, восьмилетний Джордж, является большим поклонником итальянской кухни, а больше всего любит спагетти карбонара.

Ранее мы писали о том, что о самой раздражающей привычке своего возлюбленного Орландо Блума рассказала журналистам Кэти Перри.