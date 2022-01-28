Кейт Міддлтон промовилася про дратівливу звичку принца Вільяма

Герцогу Кембриджському не чужі ті самі чоловічі слабкості, що й тисячам його менш титулованих співвітчизників.

Герцог Кембриджський, як і всі звичайні люди, схильний до шкідливих звичок, щоправда, дозволяє собі вільності лише тоді, коли знаходиться подалі від спалахів фотокамер, повідомляє The Sun.

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Про одну звичку, яка дратує, випадково промовилася його дружина Кетрін, коли пара відвідала базу королівських Військово-повітряних сил Великої Британії на Кіпрі.

Помітивши жовтий диван у спільній кімнаті персоналу, принц Вільям пожартував:

"Тримайте піцу подалі від диванів!".

У відповідь на це Кейт сказала: "Ти кошмар із цим!". Пізніше вона пояснила, що мала на увазі. Виявилося, що герцог Кембриджський дуже любить посидіти на дивані з піцою, причому іноді дбайливо виколупує звідти найсмачніші інгредієнти. Щоб не бути ще більш викритим, принц Вільям повів розмову в тему про улюблені страви, зазначивши, що вони з Кейт часто люблять поласувати каррі.

У подкасті Пітера Крауча майбутній король Великобританії розповідав, що однією з його найулюбленіших страв є куряча масала – курка в густому маринаді-соусі з йогурту з прянощами.

"Зазвичай її не замовляють до палацу, ми, як правило, йдемо та забираємо її — не самі!", – зазначив він.

Син принца Вільяма та Кейт Міддлтон, восьмирічний Джордж, є великим шанувальником італійської кухні, а найбільше любить спагеті карбонару.

Раніше ми писали про те, що про найдратівливішу звичку свого коханого Орландо Блума розповіла журналістам Кеті Перрі.