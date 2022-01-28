Кейт Міддлтон промовилася про дратівливу звичку принца Вільяма
Герцогу Кембриджському не чужі ті самі чоловічі слабкості, що й тисячам його менш титулованих співвітчизників.
Герцог Кембриджський, як і всі звичайні люди, схильний до шкідливих звичок, щоправда, дозволяє собі вільності лише тоді, коли знаходиться подалі від спалахів фотокамер, повідомляє The Sun.
Про одну звичку, яка дратує, випадково промовилася його дружина Кетрін, коли пара відвідала базу королівських Військово-повітряних сил Великої Британії на Кіпрі.
Помітивши жовтий диван у спільній кімнаті персоналу, принц Вільям пожартував:
"Тримайте піцу подалі від диванів!".
У відповідь на це Кейт сказала: "Ти кошмар із цим!". Пізніше вона пояснила, що мала на увазі. Виявилося, що герцог Кембриджський дуже любить посидіти на дивані з піцою, причому іноді дбайливо виколупує звідти найсмачніші інгредієнти. Щоб не бути ще більш викритим, принц Вільям повів розмову в тему про улюблені страви, зазначивши, що вони з Кейт часто люблять поласувати каррі.
У подкасті Пітера Крауча майбутній король Великобританії розповідав, що однією з його найулюбленіших страв є куряча масала – курка в густому маринаді-соусі з йогурту з прянощами.
"Зазвичай її не замовляють до палацу, ми, як правило, йдемо та забираємо її — не самі!", – зазначив він.
Син принца Вільяма та Кейт Міддлтон, восьмирічний Джордж, є великим шанувальником італійської кухні, а найбільше любить спагеті карбонару.
Раніше ми писали про те, що про найдратівливішу звичку свого коханого Орландо Блума розповіла журналістам Кеті Перрі.