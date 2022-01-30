Китайский Новый год 2022. Что приготовить на стол: рецепты и главные блюда праздника

Китайский Новый год сопровождается богатым столом с национальным колоритом. Некоторые блюда требуют немало времени для приготовления, но зато гарантируют благополучие и достаток в течение всех 12 следующих месяцев.

1 февраля 2022 года, в день второго Новолуния после Дня зимнего солнцестояния, начинается Новый восточный год Черного водяного Тигра по китайському календарю, который продлится до 21 января 2023 года. Несмотря на то, что в Украине праздник не так почитаем, как обычный и даже Старый Новый год, те, кто ждут его и отмечают, стараются подготовиться к нему основательно, включая и праздничный ужин. Что же должно стоять на столе в этот вечер?

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Китайские пельмени (цзяоцзы)

Это блюдо потребует довольно много времени, однако оно является одним из главных на столе в китайский новый год. Цзяоцзы символизируют переход старого года в новый. В такой пельмень "заворачивают" удачу, здоровье и благополучную жизнь в новом году.

Наиболее популярные начинки для цяоцзы – свиной фарш, мелко нарезанные креветки или рыба, куриный фарш, рубленая говядина и овощи. Их можно приготовить на пару, отварить, пожарить или запечь. Мы расскажем, как приготовить жареные пельмени.

Ингредиенты:

Мука пшеничная – 2 чаш.(250 мл);

Вода – 180 мл для теста;

Фарш куриный – 400 гр;

Капуста китайская – 600 гр;

Лук зеленый – 3 шт. перышки;

Имбирь – 1 ст. л. свежий, натертый на мелкой терке;

Соевый соус – 2 ст. л;

Масло кунжутное – 2 ст. л;

Соль – 1 ч. л;

Соевый соус – 80 мл по желанию, для соуса;

Имбирь – 1 ст. л. по желанию, для соуса;

Масло кунжутное – 5 капля (-и) по желанию, для соуса;

Уксус – 2 ст. л. темный рисовый или бальзамический (по желанию, для соуса) ;

Лук зеленый – 1 шт. перышко (по желанию, для соуса) ;

Масло растительное – 2 ст. л. для жарки.

Сначала необходимо приготовить тесто. Высыпать просеянную муку в миску, добавить воду и быстро размешать. Когда тесто начнет собираться в ком, нужно переложить его на рабочую поверхность, присыпанную мукой, и хорошо вымесить руками. Тесто не очень крутое и сделать это не сложно. Вымешивать тесто нужно 3-5 минут, оно должно стать гладким, однородным и эластичным, перестать прилипать к рукам.

Готовое тесто накрыть пищевой пленкой и дать постоять 30-60 минут. Пока тесто отдыхает, можно сделать начинку.

Сначала нужно нарезать капусту довольно мелко. Переложить ее в миску и перемешать с солью. Дать постоять 15 минут. Через 15 минут когда капуста начнет выделять воду, ее необходимо отжать, воду слить. Объем капусты существенно уменьшится, но зато начинка не будет очень влажной.

Нарезать зеленый лук. Далее необходимо очистить имбирь. Удобно это сделать столовой ложкой, просто соскрести кожуру. Так не придется срезать лишнее. Затем очищенный имбирь необходимо натереть. Для начинки пельменей потребуется столовая ложка натертого имбиря. Если вы будете делать соус, натрите сразу побольше.

В большой миске смешать фарш, кунжутное масло, имбирь, соевый соус и зеленый лук. Тщательно перемешать в одном направлении.. Затем добавляем капусту и снова хорошо перемешать.

Отдохнувшее тесто разделить на две части. Половину теста раскатываем длинной колбаской, равномерной ширины, длиной около 20-25 см. Разрезать колбаску на 12 частей. Каждый кусочек теста слегка примять пальцами и раскатать в кружок. Скалку и поверхность при необходимости слегка подпыпвть мукой. Удобно раскатать 6 кружков, слепить 6 пельменей, потом раскатать следующие и т. д.

Готовые пельмени можно выкладывать на разделочную доску. Раскатанные кружки, готовые пельмени и тесто, которое ждет своей очереди, накрывать пищевой пленкой.

Начинку поместить в центр кружка, затем сформировать пельмень. По форме он больше похожи на привычные нам вареники, но не лежат на боку, а "стоят" на основании.

Готовые пельмени можно обжарить. Поставить большую сковороду на сильный огонь, разогревать 2 ст.л. растительного масла и выложить пельмени. Постараться, чтобы они не касались друг друга.

Как только пельмени начинают сильно жариться и издавать характерный звук (шкворчание), нужно добавить примерно полстакана воды (так, чтобы вода покрывала полностью дно сковороды) и закрыть крышку. Готовить при закрытой крышке примерно 5 минут.

Через пять минут снять крышку и проверить готовность пельменей. Вся вода должна выпариться, а на основании пельменей образоваться золотистая корочка. Если корочка недостаточно румяная, можно еще немного дожарить пельмени без крышки.

Для подачи пельменей можно быстро сделать соус: соевый соус, натертый имбирь, нарезанный зеленый лук, темный рисовый уксус (можно заменить бальзамиком) и немного кунжутного масла смешать в миске.

[ + – ] Видеорецепт приготовления китайских пельменей

Мраморные яйца

Это блюдо символизирует одновременно золото и серебро и привлекут в дом богатство и изобилие.

Ингредиенты:

яйца — 6 шт;

черный чай — 1 ст. л;

корица — 1 палочка;

перец горошком — 1 ч. л;

соевый соус — 3 ст. л;

цедра мандарина или апельсина;

соль, сахар — по вкусу.

Яйца отварить в течение двух минут, вынуть, поместить под холодную воду. Ножом сделать трещины на скорлупе, снова положить в воду. Трещины можно делать легкими ударами тыльной стороной ложки.

Снова поместить яйца в кастрюлю и залить холодной водой (примерно 1 литр). Она должна полностью покрывать яйца. Добавить остальные ингредиенты и довести до кипения. Уменьшить огонь и варить при слабом кипении еще 5 минут.

Оставить яйца в маринаде на несколько часов (лучше даже на ночь). На стол подаем в очищенном виде.

[ + – ] Еще один вариант приготовления мраморных яиц

Салат "Ю-Шен" (салат счастья, богатства и удачи)

Ингредиенты:

Копченый лосось — 250 гр;

Капуста, измельченная — горсть;

Кориандр — 8 гр;

Красный лук — 1 / 4шт;

Красная капуста — горсть;

Салат-латук — пару ложек;

Салат Фризе — горсть;

Морковь — 1 шт;

Маринованная редька — 1 небольшая (50 г) ;

Яйцо — 2 шт;

Изюм — 30 гр;

Чипсы — горсть;

Имбирь маринованный — 1 ст. л;

Рис — горсть (вареного).

Для соуса:

Майонез — 20 гр;

Кунжутная паста — 15 гр;

Сахар — 20 гр;

Саке — 8 г

Соевый соус — 6 гр;

Вода — 6 гр;

Лимонный сок — по вкусу;

Масло чили — по вкусу.

Рис отварить до готовности и выложить горкой в середину блюда. На рис выложить тертую редьку. Сверху — ломтики красной рыбы. Макушку венчает маринованный имбирь.

Красиво измельчить остальные ингредиенты и выложить их горстями на большом круглом блюде вокруг "горки" из рыбы.

Промыть красный лук, почистите, нарезать соломкой. Обжарить взбитые яйца, чтобы приготовить нетолстый омлет, затем нарезать его ломтиками.

Все остальные ингредиенты по необходимости промыть, салатные листья обсушить, измельчить продукты, которые того требуют. Разложить все горстями по кругу тарелки.

Приготовить соус. Смешать все ингредиенты для соуса и вылить полученную смесь в соусник.

Подавать салат в "разложенном" горстями виде. Перед гостями перемешивается и заправляется соусом.

[ + – ] Салат Ю-шен подаетс горстями и перемешивается прямо на столе Фото: photorecept.ru

Цыпленок по-китайски

Ингредиенты (на одну порцию):

Куриное филе (грудка) – 1 шт;

Кетчуп или томатный соус – 100 мл;

Половина стручка перца чили;

Сахар – 1 ст. ложка (без горки);

Крахмал – 1 ст. ложка;

Соевый соус – 3 ст. ложки;

Растительное масло;

Кунжут;

Специи.

Куриное филе ополоснуть, нарезать не слишком мелкими кусочками. На сковороду налить растительное масло. В классическом рецепте должно использоваться кунжутное масло, но если его нет, то вполне подойдет и наше традиционное – подсолнечное. Хорошо разогреть ее. Выложить куриное филе. Помешать лопаткой. Всыпать специи. Вместе с сухими специями для более ярко выраженного вкуса можно добавить тертый корень свежего имбиря.

Добавить томатный соус либо кетчуп, после чего влить соевый соус. Перемешать курицу лопаткой. Потушить еще пять минут. Пока курица тушиться, половину стручка красного перца чили нарезать колечками или мелко покрошить. Выложить на сковороду. Опять перемешать. В последнюю очередь добавить к жареному куриному филе крахмал и сахар. Благодаря этим компонентам соус загустеет и карамелизируется. Сахар же в свою очередь нейтрализует соленый вкус соевого соуса. Размешать лопаткой, потушить еще 5 минут.

Курица в кисло-сладком соусе по-китайски готова. Подавать ее горячей, выложив порционно на тарелки, присыпав зернами кунжута. Идеально на гарнир к такой острой тушеной курице подойдет отварной рис, картофельное пюре.

[ + – ] Самые популярные рецепты курицы по-китайски

Жареный карп по-китайски

Ингредиенты:

Карп – 1 кг;

Соевый соус ─ 1 ст. л;

Имбирь ─ 2 гр;

Кунжут ─ 1 ст. л;

Перец чили ─ 3 шт;

Белый винный уксус ─ 1 ст. л;

Кокосовое молоко ─ 2 ст. л;

Сахар ─ 1 ч. л;

Лайм – 1 шт;

Соль, перец черный молотый, растительное масло по вкусу, веточка кинзы, зубчик чеснока,

Обсушить рыбу бумажным полотенцем, положить на фольгу. Посолить, поперчить с двух сторон, посыпать кунжутом. Сделать маринад: порезать 1 перец чили и кинзу, измельчить зубчик чеснока и 1 см корня имбиря. Смесью посыпать рыбину. Сбрызнуть соком одного лайма, 1 столовой ложкой соевого соуса и 2 столовыми ложками кокосового молока. Присыпать 1 чайной ложкой сахара, плотно завернуть в фольгу и запекать 15 минут при 180 градусах. В это время смешать 2 см корня натертого имбиря, 2 измельченных чили, 80 мл соевого соуса, уксус и 2 столовые ложки воды и готовить на небольшом огне 3–4 минуты. Подавать рыбу с соусом.

[ + – ] Жареный карп по-китайски

Напомним, какие есть традиции и обряды сопровождают празднование Нового года по лунному календарю.