Китайський Новий рік 2022. Що приготувати на стіл: рецепти та головні страви свята

Китайський Новий рік супроводжується багатим столом із національним колоритом. Деякі страви вимагають чимало часу для приготування, зате гарантують благополуччя і достаток протягом 12 наступних місяців.

1 лютого 2022 року, в день другого Молодика після Дня зимового сонцестояння, розпочинається Новий східний рік Чорного водяного Тигра за китайським календарем, який триватиме до 21 січня 2023 року. Незважаючи на те, що в Україні свято не так шануємо, як звичайний і навіть Старий Новий рік, ті, хто чекають на нього та відзначають, намагаються підготуватися до нього ґрунтовно, включаючи і святкову вечерю. Що ж має стояти на столі цього вечора?

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Китайські пельмені (цзяоцзи)

Ця страва вимагатиме досить багато часу, однак вона є однією з головних на столі в китайський новий рік. Цзяоцзи символізують перехід старого року на новий. У такий пельмень "завертають" удачу, здоров'я та благополучне життя у новому році.

Найбільш популярні начинки для цяоцзи – свинячий фарш, дрібно нарізані креветки або риба, курячий фарш, рубана яловичина та овочі. Їх можна приготувати на пару, відварити, посмажити чи запекти. Ми розповімо, як приготувати смажені пельмені.

Інгредієнти:

Борошно пшеничне — 2 чаш. (250 мл);

Вода – 180 мл для тесту;

Фарш курячий – 400 гр;

Капуста китайська – 600 гр;

Цибуля зелена – 3 шт. пір'їнки;

Імбир – 1 ст. л. свіжий, натертий на дрібній тертці;

Соєвий соус – 2 ст. л;

Олія кунжутна – 2 ст. л;

Сіль – 1 год. л;

Соєвий соус – 80 мл за бажанням, для соусу;

Імбир – 1 ст. л. за бажанням, для соусу;

Олія кунжутна — 5 крапель за бажанням, для соусу;

Оцет – 2 ст. л. темний рисовий або бальзамічний (за бажанням, для соусу);

Цибуля зелена – 1 шт. пір'їнка (за бажанням, для соусу);

Олія — 2 ст. л. для смаження.

Спочатку потрібно приготувати тісто. Висипати борошно в миску, додати воду і швидко розмішати. Коли тісто почне збиратися в кому, потрібно перекласти його на робочу поверхню, присипану борошном, і добре вимісити руками. Тісто не дуже круте і зробити це не складно. Вимішувати тісто потрібно 3-5 хвилин, воно має стати гладким, однорідним та еластичним, перестати прилипати до рук.

Готове тісто накрити харчовою плівкою та дати постояти 30-60 хвилин. Поки тісто відпочиває, можна зробити начинку.

Спочатку потрібно нарізати капусту досить дрібно. Перекласти її в миску і перемішати із сіллю. Дати постояти 15 хвилин. Через 15 хвилин, коли капуста почне виділяти воду, її необхідно віджати, воду злити. Об'єм капусти істотно зменшиться, зате начинка не буде дуже вологою.

Нарізати зелену цибулю. Далі потрібно очистити імбир. Зручно це зробити столовою ложкою, просто зіскребти шкірку. Так не доведеться зрізати зайве. Потім очищений імбир необхідно натерти. Для начинки пельменів знадобиться столова ложка натертого імбиру. Якщо ви робитимете соус, натріть відразу більше.

У великій мисці змішати фарш, кунжутну олію, імбир, соєвий соус і зелену цибулю. Ретельно перемішати в одному напрямку. Потім додаємо капусту і знову добре перемішуємо.

Тісто, що відпочило, розділити на дві частини. Половину тіста розкачати довгою ковбаскою, рівномірної ширини, довжиною близько 20-25 см. Розрізати ковбаску на 12 частин. Кожен шматочок тіста злегка прим'яти пальцями та розкачати в кружечок. Качалку та поверхню при необхідності злегка посипати борошном. Зручно разкачати 6 кружечків, зліпити 6 пельменів, потім розкачати наступні і т.д.

Готові пельмені можна викладати на дошку. Розкачені кружечки, готові пельмені та тісто, яке чекає своєї черги, накривати харчовою плівкою.

Начинку помістити в центр кружечка, потім сформувати пельмень. За формою він більше схожий на звичні нам вареники, але не лежать на боці, а "стоять" на основі.

Готові пельмені можна обсмажити. Поставити велику сковороду на сильний вогонь, розігріти 2 ст. рослинної олії та викласти пельмені. Постаратися, щоб вони не торкалися одне одного.

Як тільки пельмені починають сильно смажитися та видавати характерний звук (шкварчання), потрібно додати приблизно пів склянки води (так, щоб вода повністю покривала дно сковороди) та закрити кришку. Готувати із закритою кришкою приблизно 5 хвилин.

Через п'ять хвилин зняти кришку та перевірити готовність пельменів. Уся вода має випаруватися, а на основі пельменів утворитися золотиста скоринка. Якщо скоринка недостатньо рум'яна, можна ще трохи досмажити пельмені без кришки.

Для подачі пельменів можна швидко зробити соус: соєвий соус, натертий імбир, нарізану зелену цибулю, темний рисовий оцет (можна замінити бальзаміком) і трохи кунжутної олії змішати в мисці.

[ + – ] Відеорецепт приготування китайських пельменів

Мармурові яйця

Ця страва символізує одночасно золото і срібло та залучає до будинку багатство та достаток.

Інгредієнти:

яйця — 6 шт;

чорний чай – 1 ст. л;

кориця — 1 паличка;

перець горошком – 1 ч. л;

соєвий соус — 3 ст. л.;

цедра мандарина або апельсина;

сіль, цукор — за смаком.

Яйця відварити протягом двох хвилин, вийняти, помістити під холодну воду. Ножем зробити тріщини на шкаралупі, знову покласти у воду. Тріщини можна робити легкими ударами тильною стороною ложки.

Знову помістити яйця в каструлю та залити холодною водою (приблизно 1 літр). Вона має повністю покривати яйця. Додати решту інгредієнтів і довести до кипіння. Зменшити вогонь і варити при слабкому кипінні ще 5 хвилин.

Залишити яйця в маринаді на кілька годин (краще навіть на ніч). На стіл подаємо в очищеному вигляді.

[ + – ] Ще один варіант приготування мармурових яєць

Салат "Ю-Шен" (салат щастя, багатства й удачі)

Інгредієнти:

Копчений лосось – 250 гр;

Капуста, подрібнена — жменя;

Коріандр — 8 гр;

Червона цибуля — 1/4шт;

Червона капуста – жменя;

Салат-латук – пара ложок;

Салат фрізе — жменя;

Морква – 1 шт;

Маринована редька — 1 невелика (50 г);

Яйце — 2 шт;

Родзинки — 30 гр;

Чипси — жменя;

Імбир маринований — 1 ст. л;

Рис — жменя (вареного).

Для соусу:

Майонез – 20 гр;

Кунжутна паста – 15 гр;

Цукор — 20 гр;

Саке — 8 г

Соєвий соус — 6 гр;

Вода – 6 гр;

Лимонний сік — за смаком;

Олія чилі – за смаком.

Рис відварити до готовності та викласти гіркою в середину страви. На рис викласти терту редьку. Зверху – скибочки червоної риби. Маківку вінчає маринований імбир.

Красиво подрібнити решту інгредієнтів і викласти їх жменями на великій круглій тарілці навколо "гірки" з риби.

Промити червону цибулю, почистити, нарізати соломкою. Обсмажити збиті яйця, щоб приготувати тонкий омлет, потім нарізати його скибочками.

Усі інші інгредієнти за необхідності промити, салатне листя обсушити, подрібнити продукти, які цього вимагають. Розкласти все жменями по колу тарілки.

Приготувати соус. Змішати всі інгредієнти для соусу та вилити отриману суміш у соусник.

Подавати салат у "розкладеному" жменями вигляді. Перед гостями перемішується та заправляється соусом.

[ + – ] Салат Ю-шен подають купками та перемішують прямо на столі Фото: photorecept.ru

Курча по-китайськи

Інгредієнти (на одну порцію):

Куряче філе (грудка) — 1 шт;

Кетчуп чи томатний соус – 100 мл;

Половина стручка перцю чилі;

Цукор – 1 ст. ложка (без гірки);

Крохмаль – 1 ст. ложка;

Соєвий соус – 3 ст. ложки;

Рослинна олія;

Кунжут;

Спеції.

Куряче філе обполоснути, нарізати не надто дрібними шматочками. На сковороду налити олію. У класичному рецепті має використовуватися кунжутна олія, але якщо її немає, то цілком підійде й наша традиційна – соняшникова. Добре розігріти її. Викласти куряче філе. Перемішати лопаткою. Всипати спеції. Разом із сухими спеціями для яскравішого смаку можна додати тертий корінь свіжого імбиру.

Додати томатний соус або кетчуп, після чого влити соєвий соус. Перемішати курку лопаткою. Тушкувати ще п'ять хвилин. Поки курка тушкується, половину стручка червоного перцю чилі нарізати кільцями або дрібно покришити. Викласти на сковороду. Знову перемішати. В останню чергу додати до смаженого курячого філе крохмаль і цукор. Завдяки цим компонентам соус загусне та карамелізується. Цукор же у свою чергу нейтралізує солоний смак соєвого соусу. Розмішати лопаткою, тушкувати ще 5 хвилин.

Курка в кисло-солодкому соусі по-китайськи готова. Подавати її гарячою, виклавши порційно на тарілки, присипавши зернами кунжуту. Ідеально на гарнір до такої гострої тушкованої курки підійде відварний рис, картопляне пюре.

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Смажений короп по-китайськи

Інгредієнти:

Короп – 1 кг;

Соєвий соус ─ 1 ст. л;

Імбир ─ 2 гр;

Кунжут ─ 1 ст. л;

Перець чилі — 3 шт.;

Білий винний оцет ─ 1 ст. л;

Кокосове молоко ─ 2 ст. л;

Цукор ─ 1 год. л;

Лайм – 1 прим.;

Сіль, перець чорний мелений, олія за смаком, гілочка кінзи, зубчик часнику,

Обсушити рибу паперовим рушником, покласти на фольгу. Посолити, поперчити з обох боків, посипати кунжутом. Зробити маринад: порізати 1 перець чилі та кінзу, подрібнити зубчик часнику та 1 см кореня імбиру. Сумішшю посипати рибу. Збризнути соком одного лайма, 1 столовою ложкою соєвого соусу та 2 столовими ложками кокосового молока. Присипати 1 чайною ложкою цукру, щільно загорнути у фольгу та запікати 15 хвилин при 180 градусах. У цей час змішати 2 см кореня натертого імбиру, 2 подрібнених чилі, 80 мл соєвого соусу, оцет і 2 столові ложки води та готувати на невеликому вогні 3-4 хвилини. Подавати рибу із соусом.

[ + – ] Смажений короп по-китайськи

Нагадаємо, які традиції та обряди супроводжують святкування Нового року за місячним календарем.