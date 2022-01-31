Мисс США-2019 Чесли Крист покончила с собой, выбросившись из окна небоскреба

Девушка оставила предсмертную записку, в которой все завещала своей матери. Однако мотивы ее поступка там не раскрыты.

"Мисс США-2019", адвокат Чесли Крист скончалась в возрасте 30 лет после того, как упала с 60-этажного здания по адресу 350 W. 42nd Street в Нью-Йорке в 7:15 утра по местному времени, сообщает The New York Post. Мертвую девушку обнаружили прохожие.

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По информации журналистов, Крист жила на девятом этаже здания Orion, и в последний раз ее видели на террасе 29-го этажа.

[ + – ] 60-этажный небоскреб Orion, на девятом этаже которого жила Крист Фото: The New York Post

Незадолго до прыжка Крист написала на своей странице в Instagram: "Пусть этот день принесет вам мир и покой".

[ + – ] Последний пост Чесли Крист

Источники сообщили, что Крист оставила записку, где говорилось, что она хочет оставить все своей матери, бывшей участнице конкурса красоты, которая была коронована как "Миссис Северная Каролина" в 2002 году. При этом мотив своих действий погибшая не раскрыла.

"В опустошении и великой печали мы разделяем кончину нашей любимой Чесли. Ее великий свет был тем, что вдохновляло других во всем мире своей красотой и силой. Она заботилась, любила, смеялась и сияла. Чесли воплощала любовь и служила другим, работая адвокатом, борющимся за социальную справедливость, Мисс США и ведущей Extra. Но самое главное – как дочь, сестра, друг, наставник и коллега – мы знаем, что ее влияние будет жить", – говорится в заявлении семьи погибшей.

[ + – ] Девушка позирует недалеко от своего дома

Семья Крист просит уединения в связи со смертью королевы красоты.

"Чесли была не просто важной частью нашего шоу. Она была любимой частью нашей семьи Extra и тронула весь персонал. Наши глубочайшие соболезнования всей ее семье и друзьям", – высказали свои соболезнования семье сотрудники и администрация канала ExtraTV, где работала Чесли.

В октябре 2019 года Крист по случаю Всемирного дня психического здоровья опубликовала в Facebook советы о том, как она справляется со стрессом.

[ + – ] Чесли Крист рассказывала, что помогает ей сохранить свое психическое здоровье

"Я много делаю, чтобы сохранить свое психическое здоровье. И самое главное, что я сделала, – это поговорила с консультантом. С ней действительно легко общаться. Она дает мне отличные стратегии, особенно если мне грустно или весело, или у меня впереди напряженный месяц. Когда я не разговариваю со своим консультантом, я трачу время в конце каждого дня, чтобы просто расслабиться. Я отключаю телефон, на сообщения не отвечаю. Я просто сижу и смотрю свои любимые фильмы".

[ + – ] Крист за работой

[ + – ] Интервью с Тейлор Свифт

В 2020 году она снова обсудила этот вопрос в интервью The Hilltop.

"Есть три вещи, которые я делаю в отношении заботы о себе. №1, я стараюсь установить регулярное расписание, чтобы мой будильник звонил каждый день в 6:45. Я знаю, что встаю и начинаю свой день. Во-вторых, я стараюсь установить очень четкие границы, поэтому, хотя я дома и у меня есть компьютер и телефон, я заканчиваю отвечать на электронные письма в 6 часов, я не отвечаю на сообщения. В-третьих, у меня есть регулярный график тренировок, который поддерживает здоровье моего тела и остроту ума".

Напомним, на прошлой неделе застрелился 26-летний сын актера Майкла Мэдсена Хадсон, который служил в американской армии и прошел Афганистан. Хадсон был крестником режиссера Квентина Тарантино.