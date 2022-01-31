Міс США-2019 Чеслі Кріст наклала на себе руки, викинувшись з вікна хмарочоса

Дівчина залишила передсмертну записку, де все заповідала своїй матері. Проте мотиви її вчинку там не розкриті.

"Міс США-2019", адвокатка Чеслі Кріст померла у віці 30 років після того, як впала з 60-поверхової будівлі за адресою 350 W. 42nd Street у Нью-Йорку о 7:15 ранку за місцевим часом, повідомляє The New York Post. Мертву дівчину виявили перехожі.

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За інформацією журналістів, Кріст жила на дев'ятому поверсі будівлі Orion, і востаннє її бачили на терасі 29-го поверху.

[ + – ] 60-поверховий хмарочос Orion, на дев'ятому поверсі якого жила Кріст Фото: The New York Post

Незадовго до стрибка Кріст написала на своїй сторінці в Instagram: "Нехай цей день принесе вам мир і спокій".

[ + – ] Останній пост Чеслі Кріст

Джерела повідомили, що Кріст залишила записку, де йшлося про те, що вона хоче залишити все своїй матері, колишній учасниці конкурсу краси, яка була коронована як "Місіс Північна Кароліна" у 2002 році. При цьому мотив своїх дій загибла не розкрила.

"У спустошенні та великому смутку ми розділяємо кончину нашої улюбленої Чеслі. Її велике світло було тим, що надихало інших у всьому світі своєю красою та силою. Вона дбала, любила, сміялася і сяяла. Чеслі втілювала любов і служила іншим, працюючи адвокатом, який бореться за соціальну справедливість, Міс США і ведучою Extra. Але найголовніше – як дочка, сестра, друг, наставник і колега – ми знаємо, що її вплив житиме", – йдеться в заяві сім'ї загиблої.

[ + – ] Дівчина позує біля свого будинку

Сім'я Кріст просить усамітнення у зв'язку зі смертю королеви краси.

"Чеслі була не просто важливою частиною нашого шоу. Вона була улюбленою частиною нашої родини Extra й торкнулася всього персоналу. Наші глибокі співчуття всій її сім'ї та друзям", — висловили свої співчуття сім'ї співробітники й адміністрація каналу ExtraTV, де працювала Чеслі.

У жовтні 2019 року Кріст із нагоди Всесвітнього дня психічного здоров'я опублікувала у Facebook поради про те, як вона справляється зі стресом.

[ + – ] Чеслі Кріст розповідала, що допомагає їй зберегти своє психічне здоров'я

"Я багато роблю, щоб зберегти своє психічне здоров'я. І найголовніше, що я зробила, – це поговорила з консультантом. Із нею справді легко спілкуватися. Вона дає мені відмінні стратегії, особливо якщо мені сумно, чи весело, чи в мене попереду напружений місяць. Коли я не розмовляю зі своїм консультантом, я витрачаю час наприкінці кожного дня, щоб просто розслабитися. Я відключаю телефон, на повідомлення не відповідаю. Я просто сиджу й дивлюся свої улюблені фільми".

[ + – ] Кріст за роботою

[ + – ] Інтерв'ю з Тейлор Свіфт

2020 року вона знову обговорила це питання в інтерв'ю The Hilltop.

"Є три речі, які я роблю щодо турботи про себе. №1, я намагаюся встановити регулярний розклад, щоб мій будильник дзвонив щодня о 6:45. Я знаю, що встаю та починаю свій день. По-друге, я намагаюся встановити дуже чіткі межі, тому, хоч удома я маю і комп'ютер, і телефон, я закінчую відповідати на електронні листи о 6 годині, я не відповідаю на повідомлення. По-третє, у мене є регулярний графік тренувань, який підтримує здоров'я мого тіла та гостроту розуму".

Нагадаємо, минулого тижня застрелився 26-річний син актора Майкла Медсена Гадсон, який служив в американській армії та пройшов Афганістан. Гадсон був хрещеником режисера Квентіна Тарантіно.