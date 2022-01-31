Міс США-2019 Чеслі Кріст наклала на себе руки, викинувшись з вікна хмарочоса
Дівчина залишила передсмертну записку, де все заповідала своїй матері. Проте мотиви її вчинку там не розкриті.
"Міс США-2019", адвокатка Чеслі Кріст померла у віці 30 років після того, як впала з 60-поверхової будівлі за адресою 350 W. 42nd Street у Нью-Йорку о 7:15 ранку за місцевим часом, повідомляє The New York Post. Мертву дівчину виявили перехожі.
За інформацією журналістів, Кріст жила на дев'ятому поверсі будівлі Orion, і востаннє її бачили на терасі 29-го поверху.
Незадовго до стрибка Кріст написала на своїй сторінці в Instagram: "Нехай цей день принесе вам мир і спокій".
Джерела повідомили, що Кріст залишила записку, де йшлося про те, що вона хоче залишити все своїй матері, колишній учасниці конкурсу краси, яка була коронована як "Місіс Північна Кароліна" у 2002 році. При цьому мотив своїх дій загибла не розкрила.
"У спустошенні та великому смутку ми розділяємо кончину нашої улюбленої Чеслі. Її велике світло було тим, що надихало інших у всьому світі своєю красою та силою. Вона дбала, любила, сміялася і сяяла. Чеслі втілювала любов і служила іншим, працюючи адвокатом, який бореться за соціальну справедливість, Міс США і ведучою Extra. Але найголовніше – як дочка, сестра, друг, наставник і колега – ми знаємо, що її вплив житиме", – йдеться в заяві сім'ї загиблої.
Сім'я Кріст просить усамітнення у зв'язку зі смертю королеви краси.
"Чеслі була не просто важливою частиною нашого шоу. Вона була улюбленою частиною нашої родини Extra й торкнулася всього персоналу. Наші глибокі співчуття всій її сім'ї та друзям", — висловили свої співчуття сім'ї співробітники й адміністрація каналу ExtraTV, де працювала Чеслі.
У жовтні 2019 року Кріст із нагоди Всесвітнього дня психічного здоров'я опублікувала у Facebook поради про те, як вона справляється зі стресом.
"Я багато роблю, щоб зберегти своє психічне здоров'я. І найголовніше, що я зробила, – це поговорила з консультантом. Із нею справді легко спілкуватися. Вона дає мені відмінні стратегії, особливо якщо мені сумно, чи весело, чи в мене попереду напружений місяць. Коли я не розмовляю зі своїм консультантом, я витрачаю час наприкінці кожного дня, щоб просто розслабитися. Я відключаю телефон, на повідомлення не відповідаю. Я просто сиджу й дивлюся свої улюблені фільми".
2020 року вона знову обговорила це питання в інтерв'ю The Hilltop.
"Є три речі, які я роблю щодо турботи про себе. №1, я намагаюся встановити регулярний розклад, щоб мій будильник дзвонив щодня о 6:45. Я знаю, що встаю та починаю свій день. По-друге, я намагаюся встановити дуже чіткі межі, тому, хоч удома я маю і комп'ютер, і телефон, я закінчую відповідати на електронні листи о 6 годині, я не відповідаю на повідомлення. По-третє, у мене є регулярний графік тренувань, який підтримує здоров'я мого тіла та гостроту розуму".
Нагадаємо, минулого тижня застрелився 26-річний син актора Майкла Медсена Гадсон, який служив в американській армії та пройшов Афганістан. Гадсон був хрещеником режисера Квентіна Тарантіно.