Син Майкла Медсена і хрещеник Квентіна Тарантіно наклав на себе руки
Що спричинило самогубство, наразі не повідомляється. Відомо, що Хадсон служив в американській армії та пройшов Афганістан.
26-річний син актора Майкла Медсена Хадсон, ветеран Афганістану, загинув від вогнепального поранення на Гаваях, і, на думку правоохоронних органів, це було самогубство, повідомляє The Sun.
"Я можу підтвердити, що 26-річний Хадсон Лі Медсен помер від вогнепального поранення в голову при підозрі на самогубство на острові Оаху", — заявила прессекретар Департаменту судово-медичної експертизи в Гонолулу.
У Хадсона, хрещеника культового режисера Квентіна Тарантіно, з яким товаришує його батько, залишилася дружина Карлі. Наразі 61-річна мати загиблого ДеАнна Медсен вирушила на Гаваї.
Про Хадсон відомо, що із серпня 2019 року він жив у Вахіаві, Гаваї, і служив в армії США. Медсен базувався в казармах Шофілд на Оаху, де розміщувалася 25-а піхотна дивізія, і в березні отримав підвищення. Там його і знайшли мертвим. Відомо, що Хадсон брав участь в операціях американської армії в Афганістані.
15 січня його дружина Карлі перенесла операцію з видалення пухлини в грудях і подякувала чоловікові за підтримку, зазначивши, що він завжди був поруч із нею і проявляв терпіння та турботу. З того часу публікацій в її обліковому записі не було.
За інформацією ЗМІ, закохані дуже хотіли мати дітей, проте лікарі не давали їм втішних прогнозів, і подружжя серйозно думало про ЕКЗ.
У Медсена-молодшого, крім дружини та матері, залишилися два рідні брати, 25-річний Калвін і 16-річний Люк, а також зведені брати — 31-річний Крістіан і 27-річний Макс, яких Майклу Медсену народила Джанін Бісігнано.
Майкл Медсен і Тарантіно разом працювали над кількома фільмами, враховуючи "Скажених псів" і серіал "Убити Білла". Крім роботи з Тарантіно, Майкл відомий своїми ролями в таких популярних фільмах, як "Помри, але не зараз", "Місто гріхів", "Тельма та Луїза" та "Донні Браско". У 2012 році він був заарештований за бійку із сином-підлітком через те, що той курив марихуану. Ім'я сина тоді ЗМІ не називали.
Нині рідні загиблого не коментують трагедію.
З початку року загибель Хадсона — не єдине самогубство у сім'ї знаменитостей. На початку місяця звів рахунки із життям і 17-річний син ірландської співачки Шинейд О'Конно на ім'я Шейн. Хлопця, котрий неодноразово говорив про свої наміри вбити себе, знайшли повішеним у Південному Дубліні.
Його мати публічно звинуватила себе у його смерті, а також соціальні служби, які мали займатися проблемами важких підлітків. Вона навіть натякнула, що незабаром піде за ним, після чого потрапила до лікарні. На кремації Шейна співачка з'явилася у яскраво-рожевому костюмі.