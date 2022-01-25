Сын Майкла Мэдсена и крестник Квентина Тарантино покончил с собой

Что послужило причиной самоубийства, на данный момент не сообщается. Известно, что Хадсон служил в американской армии и прошел Афганистан.

26-летний сын актера Майкла Мэдсена Хадсон, ветеран Афганистана, погиб от огнестрельного ранения на Гавайях, и по мнению правоохранительных органов, это было самоубийство, сообщает The Sun.

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"Я могу подтвердить, что 26-летний Хадсон Ли Мэдсен скончался от огнестрельного ранения в голову при подозрении на самоубийство на острове Оаху", – заявила пресс-секретарь Департамента судебно-медицинской экспертизы в Гонолулу.

У Хадсона, крестника культового режиссера Квентина Тарантино, с которым дружит его отец, осталась жена Карли. Сейчас 61-летняя мать погибшего ДеАнна Мэдсен отправилась на Гавайи.

[ + – ] Хадсон с женой Карди Фото: Hudson Madsen/Facebook

О Хадсоне известно, что с августа 2019 года он жил в Вахиава, Гавайи, и служил в армии США. Мэдсен базировался в казармах Шофилд на Оаху, где размещалась 25-я пехотная дивизия, и в марте получил повышение. Там же его и нашли мертвым. Известно, что Хадсон принимал участие в операциях американской армии в Афганистане.

[ + – ] Хадсон служил в армии США и прошел Афганистан Фото: Hudson Madsen/Facebook

15 января его жена Карли перенесла операцию по удалению опухоли в груди и поблагодарила супруга за поддержку, отметив, что он всегда был рядом с ней и проявлял терпение и заботу. C тех пор публикаций в ее аккаунте не было.

[ + – ] Карли Медсен перенесла операцию по удалению опухоли за полторы недели до самоубийства мужа Фото: Скриншот

По информации СМИ, влюбленные очень хотели иметь детей, однако врачи не давали им утешительных прогнозов, и супруги всерьез подумывали об ЭКО.

У Мэдсена-младшего, кроме жены и матери, остались два родных брата, 25-летний Калвин и 16-летний Люк, а также сводные браться – 31-летний Кристиан и 27-летний Макс, которых Майклу Мэдсену родила Джанин Бизиньяно.

Майкл Мэдсен и Тарантино вместе работали над несколькими фильмами, включая "Бешеных псов" и сериал "Убить Билла". Помимо работы с Тарантино, Майкл известен своими ролями в таких популярных фильмах, как "Умри, но не сейчас", "Город грехов", "Тельма и Луиза" и "Донни Браско". В 2012 году он был арестован за драку с сыном-подростком из-за того, что тот курил марихуану. Имя сына тогда СМИ не называли.

[ + – ] Майкл Мэдсен

Сейчас родные погибшего никак не комментируют трагедию.

С начала года гибель Хадсона – не единственное самоубийство в семье знаменитостей. В начале месяца свел счеты с жизнью и 17-летний сын ирландской певицы Шинейд О'Коннор по имени Шейн. Парня, который неоднократно говорил о своих намерениях убить себя, нашли повешенным в Южном Дублине.

Его мать публично обвинила себя в его смерти, а также социальные службы, которые должны были заниматься проблемами трудных подростков. Она даже намекнула, что вскоре последует за ним, после чего попала в больницу. На кремации Шейна певица появилась в ярко-розовом костюме.