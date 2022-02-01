Бывшая жена Тома Круза Кэти Холмс показала стильный аутфит для холодной погоды

Голливудская актриса любит светлые вещи и не отказывает себе в удовольствии носить их не только летом, но и зимой.

43-летняя американская актриса Кэти Холмс очень любит пальто и бушлаты, часто появляясь именно в этих предметах верхней одежды в Нью-Йорке. Кроме того, она отдает предпочтение светлым оттенкам, что делает ее образы заметными. Не стало исключением и одно из последних появлений знаменитости на улицах мегаполиса, когда она попала в объективы папарацци, пишет People.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Поскольку в Нью-Йорке в последние дни похолодало до -13 -16 градусов, актриса выбрала для выхода из дома белый длинный теплый бушлат из шерсти, серые спортивные штаны с зауженными штанинами и свитер оверсайз. Образ завершили темно-серая шапка, солнцезащитные очки и светлые ботинки Sorel, которые также очень любят американская телеведущая Опра Уинфри и жена принца Уильяма Кейт Миддлтон. Лицо знаменитости скрывала ее любимая маска от Evolvetogether.

[ + – ] Кэти Холмс спешит по делам Фото: people.com

Кэти Холмс была замужем за актером Томом Крузом и является матерью его единственной родной дочери Сури. Пара познакомилась на вечеринке в 2005 году. Несмотря на 16-летнюю разницу в возрасте (Круз старше) и заметную разницу в росте (Кэти выше Тома на 5 см), начался бурный роман. Уже в следующем году на свет появилась Сури, а осенью 2006 года влюбленные сочетались браком в Италии.

Семья продержалась шесть лет. Все это время Кэти угнетало чрезмерное увлечение Тома сайентологией, и чтобы уберечь свою дочь, она подала на развод, после которого перешла в католичество. С тех пор Круз не общается ни с бывшей женой, ни с дочерью, которой в апреле исполнится 16 лет.

Ранее Кэти наглядно продемонстрировала, как сочетать белое пальто с джинсами и кожаными лоферами.

Напомним, стилист Яна Платонова представила шесть образов для холодных февральских дней, показав, как можно сочетать верхнюю одежду с другими элементами ансамбля. В частности, она продемонстрировала это на примере пуховиков, шуб и классических пальто.